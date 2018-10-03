В Україні почала дешевшати цибуля

В Україні почала дешевшати цибуля
В Україні після рекордно високих цін нарешті почала дешевшати цибуля.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цибулі середньої та низької якості. Тому, сьогодні діапазон відпускних цін на цей овоч розширився, а кардинальних змін зазнали саме нижні його кордони. Оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли ще наприкінці минулого тижня загальний діапазон відпускних цін перебував на рівні 22-26 грн/кг.

Як пише видання, суттєве здешевшання торкнулося саме цибулі не дуже гарної якості, а імпортна цибуля невеликими обсягами продовжувала реалізовуватися за цінами, наближеними до верхніх кордонів встановленого діапазону (25 грн/кг).

Водночас, за прогнозами представників торгових компаній, обсяги постачання імпортної цибулі в Україну ще як мінімум один місяць будуть досить стриманими, оскільки інтерес споживачів буде спрямований на доступнішу місцеву продукцію. Однак вже від січня 2023 року на ринку цибулі в Україні вже повністю домінуватиме саме завезена продукція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: цибуля, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
В Україні почала дешевшати цибуля
Сьогодні, 19:22
Безробітним, які відбудовують країну, платитимуть по 6700 гривень
Сьогодні, 18:55
ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі та знищили два склади боєприпасів, – Генштаб
Сьогодні, 18:30
Звільнена з полону лучанка зустрілася з рідними. ВІДЕО
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
В Україні дорожчає цибуля В Україні дорожчає цибуля
18 серпень, 21:27
На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні
03 жовтень, 2018, 15:02
Ріст цін на яйця може не мати об'єктивних підстав: Антимонопольний комітет почав перевірку Ріст цін на яйця може не мати об'єктивних підстав: Антимонопольний комітет почав перевірку
21 жовтень, 13:30
Гречка в Україні може здешевшати Гречка в Україні може здешевшати
18 жовтень, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні почала дешевшати цибуля
Сьогодні, 19:22
 0
Безробітним, які відбудовують країну, платитимуть по 6700 гривень
Сьогодні, 18:55
 0
ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі та знищили два склади боєприпасів, – Генштаб
Сьогодні, 18:30
 0
Звільнена з полону лучанка зустрілася з рідними. ВІДЕО
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8