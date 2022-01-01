27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналістка Людмила Власюк (на фото).
Також день народження святкують журналісти Ольга Куліш , Сергій Олешкевич та колишній депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола.
У середу, 27 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобної Параскеви Сербської або Параскеви П'ятниці – християнської святої, яка прославилася своїм аскетизмом.
27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.
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Також день народження святкують журналісти Ольга Куліш , Сергій Олешкевич та колишній депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола.
У середу, 27 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобної Параскеви Сербської або Параскеви П'ятниці – християнської святої, яка прославилася своїм аскетизмом.
27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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