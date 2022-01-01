27 жовтня на Волині: гортаючи календар

27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Людмила Власюк (на фото).

Також день народження святкують журналісти Ольга Куліш , Сергій Олешкевич та колишній депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола.

У середу, 27 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобної Параскеви Сербської або Параскеви П'ятниці – християнської святої, яка прославилася своїм аскетизмом.

27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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