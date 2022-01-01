Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО

Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО
Працівники та мешканці Луцького геріатричного пансіонату активно долучаються до допомоги військовослужбовцям Збройних сил України.

Волонтерська діяльність представників пансіонату різноманітна. Про це повідомляє очільниця закладу Алла Гнатюк.

Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України внесло корективи у життя пансіонату. Зокрема, «перепрофілювалася» і специфіка роботи арт-терапевтичного кабінету. До 24 лютого місцеві умільці виготовляли різні вироби, а зараз тут щодня тут працює волонтерський фронт.

"Психолог Лариса Кусик щоразу знаходить серед волонтерських хабів роботу і для мешканців закладу. То готуються ниточки, з яких плетуться маскувальні костюми для хлопців на передову. Нещодавно били горіхи для смаколиків захисникам. Це дає відчуття потрібності та можливість долучитися до наближення Перемоги", - пише Алла Гнатюк.
Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО
Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО
Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО
Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО

Сьогоднішні виклики, пов`язані з відключенням електроенергії дали початок новому креативному процесу - виготовленню свічок, щоб полегшити роботу працівникам.
Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО



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Теги: Волинь, Луцьк, волонтерство, Луцький геріатричний пансіонат
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