Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі

Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
В жіночій Суперлізі України стане на одну команду менше. Луцька команда "Волинський край-Університет" повідомила про "зняття" зі змагань.

Про це йдеться на сайті Volleyball.ua.

Представники луцького клубу аргументували припинення участі у змаганнях тим, що "у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації у регіоні подальша участь у чемпіонаті України сезону 2022-2023 стає неможливою".

Згідно Положення змагань Професіональної волейбольної ліги України, всі гравці волейбольного клубу "Волинський край-Університет" отримують статус вільних агентів. Очки, отримані на іграх з цією командою анулюються. На команду накладається штраф та забороняється участь в будь-яких змаганнях.
Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі

Зазначимо, що за два зіграних тури Суперліги-Дмарт колектив Віктора Туркули виграв чотири з п’яти матчів і до 26 жовтня посідав четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 11 очок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волейбол, Україна, Волинь, Луцьк, спорт, Суперліга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
Сьогодні, 06:31
Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
Сьогодні, 05:28
Україна отримала від Німеччини системи MARS II та Panzerhaubitze 2000
Сьогодні, 03:42
Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Які електроприлади краще не вимикати з мережі, щоб не нашкодити техніці
Сьогодні, 01:16
Схожі новини
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
17 липень, 13:41
Луцькі волейболістки знову «всуху» перемогли суперниць Луцькі волейболістки знову «всуху» перемогли суперниць
24 жовтень, 2021, 02:16
Три волинські волейболістки борються за можливість зіграти за збірну на Євро-2021 Три волинські волейболістки борються за можливість зіграти за збірну на Євро-2021
14 липень, 2021, 08:35
Волинські волейболістки вийшли у півфінал чемпіонату України Волинські волейболістки вийшли у півфінал чемпіонату України
15 березень, 2021, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
Сьогодні, 06:31
 0
Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
Сьогодні, 05:28
 0
Україна отримала від Німеччини системи MARS II та Panzerhaubitze 2000
Сьогодні, 03:42
 0
Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Які електроприлади краще не вимикати з мережі, щоб не нашкодити техніці
Сьогодні, 01:16
 0
Медіа
відео
1/8