Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
Сьогодні, 05:28
В жіночій Суперлізі України стане на одну команду менше. Луцька команда "Волинський край-Університет" повідомила про "зняття" зі змагань.
Про це йдеться на сайті Volleyball.ua.
Представники луцького клубу аргументували припинення участі у змаганнях тим, що "у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації у регіоні подальша участь у чемпіонаті України сезону 2022-2023 стає неможливою".
Згідно Положення змагань Професіональної волейбольної ліги України, всі гравці волейбольного клубу "Волинський край-Університет" отримують статус вільних агентів. Очки, отримані на іграх з цією командою анулюються. На команду накладається штраф та забороняється участь в будь-яких змаганнях.
Зазначимо, що за два зіграних тури Суперліги-Дмарт колектив Віктора Туркули виграв чотири з п’яти матчів і до 26 жовтня посідав четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 11 очок.
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Про це йдеться на сайті Volleyball.ua.
Представники луцького клубу аргументували припинення участі у змаганнях тим, що "у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації у регіоні подальша участь у чемпіонаті України сезону 2022-2023 стає неможливою".
Згідно Положення змагань Професіональної волейбольної ліги України, всі гравці волейбольного клубу "Волинський край-Університет" отримують статус вільних агентів. Очки, отримані на іграх з цією командою анулюються. На команду накладається штраф та забороняється участь в будь-яких змаганнях.
Зазначимо, що за два зіграних тури Суперліги-Дмарт колектив Віктора Туркули виграв чотири з п’яти матчів і до 26 жовтня посідав четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 11 очок.
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Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
Сьогодні, 05:28
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