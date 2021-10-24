Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі





Про це йдеться на сайті



Представники луцького клубу аргументували припинення участі у змаганнях тим, що "у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації у регіоні подальша участь у чемпіонаті України сезону 2022-2023 стає неможливою".



Згідно Положення змагань Професіональної волейбольної ліги України, всі гравці волейбольного клубу "Волинський край-Університет" отримують статус вільних агентів. Очки, отримані на іграх з цією командою анулюються. На команду накладається штраф та забороняється участь в будь-яких змаганнях.



Зазначимо, що за два зіграних тури Суперліги-Дмарт колектив Віктора Туркули виграв чотири з п’яти матчів і до 26 жовтня посідав четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 11 очок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В жіночій Суперлізі України стане на одну команду менше. Луцька команда "Волинський край-Університет" повідомила про "зняття" зі змагань.Про це йдеться на сайті Volleyball.ua. Представники луцького клубу аргументували припинення участі у змаганнях тим, що "у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації у регіоні подальша участь у чемпіонаті України сезону 2022-2023 стає неможливою".Згідно Положення змагань Професіональної волейбольної ліги України, всі гравці волейбольного клубу "Волинський край-Університет" отримують статус вільних агентів. Очки, отримані на іграх з цією командою анулюються. На команду накладається штраф та забороняється участь в будь-яких змаганнях.Зазначимо, що за два зіграних тури Суперліги-Дмарт колектив Віктора Туркули виграв чотири з п’яти матчів і до 26 жовтня посідав четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 11 очок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію