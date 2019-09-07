Серед звільнених з полону українських військовослужбовців – уродженець Рівненщини Іван Саков

Іван Саков.



Про це Віталій Коваль.



"Ще один наш земляк повернувся із полону! Серед 10-ти українських військовослужбовців, яких сьогодні звільнили, є уродженець смт Володимирець, солдат Іван Саков. Він потрапив до полону наприкінці вересня на Миколаївщині. Дякуємо Богові, Офісу Президента та всім причетним до повернення наших захисників додому. Знаю, що за кожного полоненого будемо боротися до кінця", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, провели черговий обмін полоненими.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 жовтня, Україна з російського полону звільнила десять українських військовослужбовців. Серед них - уродженець Рівненщини солдатПро це повідомив голова Рівненської ОВА"Ще один наш земляк повернувся із полону! Серед 10-ти українських військовослужбовців, яких сьогодні звільнили, є уродженець смт Володимирець, солдат Іван Саков. Він потрапив до полону наприкінці вересня на Миколаївщині. Дякуємо Богові, Офісу Президента та всім причетним до повернення наших захисників додому. Знаю, що за кожного полоненого будемо боротися до кінця", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців.

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