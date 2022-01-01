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З полону звільнили ще 10 українських військових

З полону звільнили ще 10 українських військових
Сьогодні, 26 жовтня, додому з російського полону повернулися ще десять українських військовослужбовців.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами", - йдеться в повідомленні.

“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими”, – написав голова ОП.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Запорізької області перебувають у полоні 208 українців

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Теги: Росія, Україна, війна
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