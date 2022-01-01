З полону звільнили ще 10 українських військових





Про це Андрій Єрмак.



"Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами", - йдеться в повідомленні.



“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими”, – написав голова ОП.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 жовтня, додому з російського полону повернулися ще десять українських військовослужбовців.Про це повідомив голова Офісу президента"Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами", - йдеться в повідомленні.“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими”, – написав голова ОП.Нагадаємо, що на окупованих територіях Запорізької області перебувають у полоні 208 українців

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