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У Білорусі мобілізують водіїв та механіків для обслуговування військової техніки РФ, – ЦНС

У Білорусі мобілізують водіїв та механіків для обслуговування військової техніки РФ, – ЦНС
В Гомельській області місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків.

Про це повідомляє ЦНС.

Відповідне розпорядження до військкоматів надійшло на початку березня. За інформацією білоруського підпілля комісари проводять обхід будинків військовозобов’язаних. Шукають водіїв вантажної техніки та механіків. Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.

Фактично Білорусь продовжує усіляко підтримувати російських військових. Адже після заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення спільного з РФ угруповання військ, під контроль зс РФ перейшли білоруські авіабази в містах Ліда та Барановичі.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв про перебування іранських інструкторів на території Білорусі.

Також за інформацією наших партизан білоруські військові помічені поряд з тимчасово окупованим Мелітополем.

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Теги: Росія, Україна, війна
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