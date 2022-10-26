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У Кремлі заявили, що Путін провів навчання з масованого ядерного удару

У Кремлі заявили, що Путін провів навчання з масованого ядерного удару
Збройні сили Російської Федерації під керівництвом президента РФ Володимира Путіна провели "навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами".

Про це пише Українська правда з посиланням на Міністерство оборони РФ.

"Верховний головнокомандувач провів тренування стратегічних сил стримування. Під керівництвом Володимира Путіна проведено тренування наземних, морських і авіаційних стратегічних сил стримування, під час якого відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що Росія провела навчання з нанесення масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами ЗС РФ "у відповідь на ядерний удар противника.

Міноборони Росії опублікувало кадри польоту стратегічного ракетоносця Ту-95МС під час тренування стратегічних сил стримування.

Два стратегічні літаки Ту-95МС провели пуски ракет під час навчань російських стратегічних ядерних сил, заявив начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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