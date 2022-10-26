У Кремлі заявили, що Путін провів навчання з масованого ядерного удару





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"Верховний головнокомандувач провів тренування стратегічних сил стримування. Під керівництвом Володимира Путіна проведено тренування наземних, морських і авіаційних стратегічних сил стримування, під час якого відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.



Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що Росія провела навчання з нанесення масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами ЗС РФ "у відповідь на ядерний удар противника.



Міноборони Росії опублікувало кадри польоту стратегічного ракетоносця Ту-95МС під час тренування стратегічних сил стримування.



Два стратегічні літаки Ту-95МС провели пуски ракет під час навчань російських стратегічних ядерних сил, заявив начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили Російської Федерації під керівництвом президента РФ Володимира Путіна провели "навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами".Про це пише Українська правда з посиланням на Міністерство оборони РФ."Верховний головнокомандувач провів тренування стратегічних сил стримування. Під керівництвом Володимира Путіна проведено тренування наземних, морських і авіаційних стратегічних сил стримування, під час якого відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.Міністр оборони РФповідомив, що Росія провела навчання з нанесення масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами ЗС РФ "у відповідь на ядерний удар противника.Міноборони Росії опублікувало кадри польоту стратегічного ракетоносця Ту-95МС під час тренування стратегічних сил стримування.Два стратегічні літаки Ту-95МС провели пуски ракет під час навчань російських стратегічних ядерних сил, заявив начальник Генштабу ЗС РФ

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