На окупованих територіях Запорізької області перебувають у полоні 208 українців
Сьогодні, 15:32
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові викрали та взяли в полон загалом 540 людей, з них 208 досі полонені.
Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна голова Запорізької ОВА Олександр Старух, пише LB.ua.
"Є чітка цифра: в полон захоплено 540 людей, з них 208 – продовжують перебувати в полоні, решту звільнено", – сказав він.
Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв, перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.
Нагадаємо, у жовтні Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.
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Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна голова Запорізької ОВА Олександр Старух, пише LB.ua.
"Є чітка цифра: в полон захоплено 540 людей, з них 208 – продовжують перебувати в полоні, решту звільнено", – сказав він.
Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв, перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.
Нагадаємо, у жовтні Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.
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