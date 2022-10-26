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На окупованих територіях Запорізької області перебувають у полоні 208 українців

На окупованих територіях Запорізької області перебувають у полоні 208 українців
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові викрали та взяли в полон загалом 540 людей, з них 208 досі полонені.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна голова Запорізької ОВА Олександр Старух, пише LB.ua.

"Є чітка цифра: в полон захоплено 540 людей, з них 208 – продовжують перебувати в полоні, решту звільнено", – сказав він.

Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв, перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.

Нагадаємо, у жовтні Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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