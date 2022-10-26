На окупованих територіях Запорізької області перебувають у полоні 208 українців





Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна голова Запорізької ОВА Олександр Старух, пише



"Є чітка цифра: в полон захоплено 540 людей, з них 208 – продовжують перебувати в полоні, решту звільнено", – сказав він.



Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв, перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові викрали та взяли в полон загалом 540 людей, з них 208 досі полонені.Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна голова Запорізької ОВА, пише LB.ua "Є чітка цифра: в полон захоплено 540 людей, з них 208 – продовжують перебувати в полоні, решту звільнено", – сказав він.Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного, перший заступник міського голови Енергодара. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.Нагадаємо, у жовтні Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.

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