Відомо, якого депутата ОПЗЖ у Луцьку затримала СБУ

Відомо, якого депутата ОПЗЖ у Луцьку затримала СБУ
Депутат ОПЗЖ, якого затримали у Луцьку, – Андрій Бабич.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій в Києві та Луцьку СБУ затримала організаторів нелегальних трафіків.

Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ Андрій Бабич. Йому 51. Обирався від ОПЗЖ, є членом комісії Чернігівської районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Наразі працює в «Чернігівобленерго».

Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків, повідомляють в СБУ.

Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей і забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти.

Вартість таких «послуг» становила від $3 тисяч. Для реалізації схеми зловмисник залучив знайомого з Волині як посередника для передавання грошей.

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Теги: Депутат, ОПЗЖ, Луцьк, прокуратура
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