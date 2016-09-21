Відомо, якого депутата ОПЗЖ у Луцьку затримала СБУ
Сьогодні, 14:50
Депутат ОПЗЖ, якого затримали у Луцьку, – Андрій Бабич.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій в Києві та Луцьку СБУ затримала організаторів нелегальних трафіків.
Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ Андрій Бабич. Йому 51. Обирався від ОПЗЖ, є членом комісії Чернігівської районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Наразі працює в «Чернігівобленерго».
Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків, повідомляють в СБУ.
Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей і забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти.
Вартість таких «послуг» становила від $3 тисяч. Для реалізації схеми зловмисник залучив знайомого з Волині як посередника для передавання грошей.
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Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій в Києві та Луцьку СБУ затримала організаторів нелегальних трафіків.
Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ Андрій Бабич. Йому 51. Обирався від ОПЗЖ, є членом комісії Чернігівської районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Наразі працює в «Чернігівобленерго».
Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків, повідомляють в СБУ.
Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей і забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти.
Вартість таких «послуг» становила від $3 тисяч. Для реалізації схеми зловмисник залучив знайомого з Волині як посередника для передавання грошей.
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