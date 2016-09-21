Відомо, якого депутата ОПЗЖ у Луцьку затримала СБУ

Андрій Бабич.



Про це пише



Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій в Києві та Луцьку СБУ затримала організаторів нелегальних трафіків.



Одним із них



Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків, повідомляють в СБУ.



Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей і забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти.



Вартість таких «послуг» становила від $3 тисяч. Для реалізації схеми зловмисник залучив знайомого з Волині як посередника для передавання грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат ОПЗЖ, якого затримали у Луцьку, –Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій в Києві та Луцьку СБУ затримала організаторів нелегальних трафіків.Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ Андрій Бабич . Йому 51. Обирався від ОПЗЖ, є членом комісії Чернігівської районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Наразі працює в «Чернігівобленерго».Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків, повідомляють в СБУ.Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей і забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти.Вартість таких «послуг» становила від $3 тисяч. Для реалізації схеми зловмисник залучив знайомого з Волині як посередника для передавання грошей.

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