У Луцьку просять вимикати вивіски, сітілайти, вітрини з елементами освітлення. ФОТО





Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.



Керівників, відповідальних осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичних та фізичних осіб, просять вимкнути рекламні вивіски, вітрини, сітілайти та вуличну рекламу з елементами освітлення.



Інспектори департаменту муніципальної варти патрулюють місто з метою виявлення використання освітлення, у разі встановлення порушень - будуть вживати заходів щодо її вимкнення, шляхом проведення роз’яснювальної роботи з підприємцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з критичною ситуацією та обстрілами енергетичної інфраструктури країни у Луцьку просять не підсвічувати вивіски та реклами Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.Керівників, відповідальних осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичних та фізичних осіб, просять вимкнути рекламні вивіски, вітрини, сітілайти та вуличну рекламу з елементами освітлення.Інспектори департаменту муніципальної варти патрулюють місто з метою виявлення використання освітлення, у разі встановлення порушень - будуть вживати заходів щодо її вимкнення, шляхом проведення роз’яснювальної роботи з підприємцями.

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