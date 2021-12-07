У Луцьку просять вимикати вивіски, сітілайти, вітрини з елементами освітлення. ФОТО

У Луцьку просять вимикати вивіски, сітілайти, вітрини з елементами освітлення. ФОТО
У зв’язку з критичною ситуацією та обстрілами енергетичної інфраструктури країни у Луцьку просять не підсвічувати вивіски та реклами.

Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Керівників, відповідальних осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичних та фізичних осіб, просять вимкнути рекламні вивіски, вітрини, сітілайти та вуличну рекламу з елементами освітлення.
У Луцьку просять вимикати вивіски, сітілайти, вітрини з елементами освітлення. ФОТО

Інспектори департаменту муніципальної варти патрулюють місто з метою виявлення використання освітлення, у разі встановлення порушень - будуть вживати заходів щодо її вимкнення, шляхом проведення роз’яснювальної роботи з підприємцями.
У Луцьку просять вимикати вивіски, сітілайти, вітрини з елементами освітлення. ФОТО
У Луцьку просять вимикати вивіски, сітілайти, вітрини з елементами освітлення. ФОТО


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Теги: Луцьк, вивіски, освітлення, підприємства
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Коментарі 1
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А приватні "багаті" будинки мунварта теж перевіряти буде??? у них же кожен день св'ято,ілюмінація і на подвір'ї,і в домі..."економія"
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