На заході України оголосили І рівень небезпечності





Про це йдеться у повідомленні



За даними синоптиків, найближчої ночі та завтра вранці очікується туман.



"Вночі та вранці 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.



Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У західних областях України на 27 жовтня оголосили І рівень небезпечності.Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру За даними синоптиків, найближчої ночі та завтра вранці очікується туман."Вночі та вранці 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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