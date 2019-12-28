На заході України оголосили І рівень небезпечності

На заході України оголосили І рівень небезпечності
У західних областях України на 27 жовтня оголосили І рівень небезпечності.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, найближчої ночі та завтра вранці очікується туман.

"Вночі та вранці 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: вітер, рівень небезпеки, Україна, погода, туман
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