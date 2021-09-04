Військовослужбовці Луцького батальйону територіальної оборони отримали нагороди





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Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що відзнаки військовим присвячені до Дня захисників та захисниць України та свята Покрови Пресвятої Богородиці. На жаль, раніше вручити ці нагороди не було такої можливості.



“Шановні наші військовослужбовці, шановні захисники! Я вітаю вас зі святом захисників та захисниць України та зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Дякую вам за вашу службу. Бажаю, щоб Господь оберігав вас від ворожої кулі та ракет. Щоб Пресвята Богородиця оберігала ваші родини від горя і сліз. Повертайтеся швидше додому. Усім нам бажаю якомога швидшої Перемоги України у цій страшній війні”,- наголосив міський голова.



Заступник командира з морально-психологічного забезпечення Луцького батальйону територіальної оборони Володимир Данилюк подякував міській раді за допомогу та підтримку військовослужбовців і подарував Ігорю Поліщуку шеврон Луцького батальйону територіальної оборони.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Урочисте вручення нагород відбулося сьогодні на початку пленарного засідання 36-ї сесії міської ради.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Луцький міський головазазначив, що відзнаки військовим присвячені до Дня захисників та захисниць України та свята Покрови Пресвятої Богородиці. На жаль, раніше вручити ці нагороди не було такої можливості.“Шановні наші військовослужбовці, шановні захисники! Я вітаю вас зі святом захисників та захисниць України та зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Дякую вам за вашу службу. Бажаю, щоб Господь оберігав вас від ворожої кулі та ракет. Щоб Пресвята Богородиця оберігала ваші родини від горя і сліз. Повертайтеся швидше додому. Усім нам бажаю якомога швидшої Перемоги України у цій страшній війні”,- наголосив міський голова.Заступник командира з морально-психологічного забезпечення Луцького батальйону територіальної оборониподякував міській раді за допомогу та підтримку військовослужбовців і подарував Ігорю Поліщуку шеврон Луцького батальйону територіальної оборони.

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