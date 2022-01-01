На війні із Росією загинув волинянин Ігор Коптюк

Ігор Коптюк, 1981 року народження.



Про це Борис Карпус.



Інформацію щодо прибуття тіла і чину погребіння повідомлять згодом.



"Закликаю мешканців гідно вшанувати пам'ять наших Героїв. Утримайтеся від музики та розваг, згадайте в молитві наших відважних земляків, які віддали життя за кожного з нас", - написав Карпус.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув мешканець села Грибовиця Нововолинської громади1981 року народження.Про це повідомив Нововолинський міський головаІнформацію щодо прибуття тіла і чину погребіння повідомлять згодом."Закликаю мешканців гідно вшанувати пам'ять наших Героїв. Утримайтеся від музики та розваг, згадайте в молитві наших відважних земляків, які віддали життя за кожного з нас", - написав Карпус.

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