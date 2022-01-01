На війні із Росією загинув волинянин Ігор Коптюк

На війні із Росією загинув волинянин Ігор Коптюк
На Донеччині загинув мешканець села Грибовиця Нововолинської громади Ігор Коптюк, 1981 року народження.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Інформацію щодо прибуття тіла і чину погребіння повідомлять згодом.

"Закликаю мешканців гідно вшанувати пам'ять наших Героїв. Утримайтеся від музики та розваг, згадайте в молитві наших відважних земляків, які віддали життя за кожного з нас", - написав Карпус.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Ігор Коптюк, Росія, волинянин, загинув, військовий
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