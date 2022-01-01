На війні із Росією загинув волинянин Ігор Коптюк
Сьогодні, 13:55
На Донеччині загинув мешканець села Грибовиця Нововолинської громади Ігор Коптюк, 1981 року народження.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Інформацію щодо прибуття тіла і чину погребіння повідомлять згодом.
"Закликаю мешканців гідно вшанувати пам'ять наших Героїв. Утримайтеся від музики та розваг, згадайте в молитві наших відважних земляків, які віддали життя за кожного з нас", - написав Карпус.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Інформацію щодо прибуття тіла і чину погребіння повідомлять згодом.
"Закликаю мешканців гідно вшанувати пам'ять наших Героїв. Утримайтеся від музики та розваг, згадайте в молитві наших відважних земляків, які віддали життя за кожного з нас", - написав Карпус.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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