На щойно звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 13:20
На щойно звільнених від російських окупантів територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях. В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань.
Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи.
Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.
«Це – чи не найскладніший сегмент нашої пошукової діяльності. Дякую всім за мужність і витримку!» – наголосив Олег Котенко.
Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях. В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань.
Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи.
Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.
«Це – чи не найскладніший сегмент нашої пошукової діяльності. Дякую всім за мужність і витримку!» – наголосив Олег Котенко.
Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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