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На щойно звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих, – Мінреінтеграції

На щойно звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих, – Мінреінтеграції
На щойно звільнених від російських окупантів територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях. В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань.

Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи.

Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.

«Це – чи не найскладніший сегмент нашої пошукової діяльності. Дякую всім за мужність і витримку!» – наголосив Олег Котенко.

Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

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Теги: Росія, Україна, війна
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