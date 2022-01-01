На щойно звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих, – Мінреінтеграції





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Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях. В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань.



Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи.



Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.



«Це – чи не найскладніший сегмент нашої пошукової діяльності. Дякую всім за мужність і витримку!» – наголосив Олег Котенко.



Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.



У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.



Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На щойно звільнених від російських окупантів територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих.Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Офіс Уповноваженого зі зниклих безвістивідпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях. В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань.Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи.Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.«Це – чи не найскладніший сегмент нашої пошукової діяльності. Дякую всім за мужність і витримку!» – наголосив Олег Котенко.Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

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