Які схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон придумали на Волині









Схема №1. Підробка документів власноруч



Найдешевшим, а отже й найпопулярнішим для спроби виїзду за кордон на Волині виявився варіант із підробкою документів власноруч. Волинські правоохоронці відкрили десятки проваджень за відповідною статтею Кримінального кодексу України (ст. 358) і вже є десятки вироків.



Порушники діяли приблизно однаково: намагалися підробити медичні документи, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, свідоцтва про народження дітей і, навіть, посвідчення багатодітних сімей. Спочатку завантажували з інтернету бланк довідки військово-лікарської комісії, на якому було зображення печатки відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату), печатку лікаря. Далі роздруковували цю довідку на кольоровому принтері і звичайною ручкою вписували у неї свої анкетні дані, підробляли підписи відповідальних осіб. Наостанок додавали недостовірну інформацію про непридатність до військової служби через хворобу з виключенням з військового обліку.



Далі традиційна історія: під час перетину кордону на пунктах пропуску «Устилуг» чи «Ягодин» підроблений документ показували прикордонникам і тут «героїв» починала оформляти поліція.



На подібних спробах спіймали не лише волинян, але й уродженців Кривого Рогу, Київщини, Львівщини, Дніпровщини, Запоріжжя, Буковини, Сумщини, Донеччини, Вінничини, Луганщини, Криму.



Разом з тим, підробляли не лише довідки ВЛК. Найбільш вигадливі умудрялися підробляти цілі пакети документів: довідки медичних закладів, виписки з карток стаціонарного лікування та, навіть, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних.



Бували і незвичні ситуації. Наприклад, уродженка Сніжного на Донеччині взялася підробити свідоцтва про народження двох із трьох дітей, щоб видалити з них інформацію про справжнього батька та вписати інформацію про нинішнього чоловіка, аби він міг виїхати до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».



Ще один підприємець пішов далі: аби мати змогу перетнути кордон, надрукував на принтері, використавши печатку нотаріуса, одразу чотири документи: посвідчення багатодітної сім’ї та три свідоцтва про народження дітей. Та оборудка на «Ягодині» не вдалася – штраф.



Інший чоловік, використовуючи стандартний бланк з печаткою Пенсійного фонду, спробував надрукувати на принтері фейкове пенсійне посвідчення, вписавши туди собі ще й другу групу інвалідності. На початку квітня він його використав на «Устилузі», але афера не вдалася – спілкування продовжив уже з прокурором.



А студент третього курсу Запорізької політехніки випробував свої сили із ще специфічнішим документом – надрукував на принтері підроблене свідоцтво на повернення в Республіку Вірменія. Та на «Ягодині» його швидко розкусили і з’ясували, що такого документу консульство Вірменії не видавало.



Більшість затриманих за підробку документів визнають свою провину, співпрацюють зі слідством та отримують штрафи від 4250 до 17 850 гривень. А в деяких випадках навіть до 3 років позбавлення волі з роком іспитового терміну.



Ще в липні українські прикордонники відзвітували про 2200 епізодів використання підроблених документів на всій протяжності українського кордону з Європейським союзом. Але сюди увійшли не лише ситуації із власноруч підробленими документами, але й документи «під замовлення».



Схема №2. Купити підроблені документи через Telegram чи WhatsApp



Цією схемою пішли ті, у кого була змога заплатити за підробку документів, про які йдеться в попередньому розділі. Вони сподівалися, що хтось зробить це краще.



У середині березня підприємливий 25-річний волинянин Назар Артиков, син горохівського тренера з боксу, вирішив підзаробити на чоловіку родом з Краматорська. Свої послуги оцінив у 4000 доларів. Через Viber замовник скинув йому фотографію свого паспорта з анкетними даними. Підприємливий волинян роздрукував на кольоровому принтері бланки тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з печаткою Міноборони, довідку військово-лікарської комісії та печатку одного з лікарів. Далі дав вказівку дружині внести в документи дані 35-річного замовника, вписавши туди також і діагноз: недостатній фізичний розвиток.



25-го березня чоловіки зустрілися поблизу Луцька. Замовник приніс з собою свої фото, які Назар Артиков тут таки вклеїв до роздрукованих документів, та першу частину оплати – 60 тисяч гривень. Ще 2000 доларів він мав перерахувати після перетину кордону. Вже наступного дня той вирушив у подорож, яка закінчилася в суді. Чоловіки отримали 2 та 3 роки обмеження волі з іспитовими строками у 2 та 5 років. Гроші конфіскували.



Один із студентів з Харкова знайшов трохи дешевший шлях, але з тією ж ефективністю. Будучи вже на Волині зі своїм братом та сестрою, на каналі «ЛУК:Darknet» в «Telegram» він знайшов якогось аноніма, який погодився виготовити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії за 1500 доларів. Переслав йому свої персональні дані та за кілька днів отримав підроблені документи від нібито закладів Міноборони «Новою поштою». Через мобільний банкінг вислав оплату.



На початку травня студент спробував перетнути кордон на «Ягодині», але подорож завершилася штрафом у залі суду.



Схожі історії, як у цього хлопця, – непоодинокі. Відрізняються лише месенджерами, через які контактували замовник та виконавець, сумою угоди – від 300 до 2800 доларів США та вироком.



Схема №3. Прикинутись водієм з допомогою перевізника чи чиновника



Менш популярний варіант, за два попередніх. Проте, на Волині правоохоронці теж викрили уже принаймні з десяток таких спроб.



Одна з найгучніших трапилася в травні. Тоді поліція затримала підприємця-перевізника з Каменя-Каширського Ігоря Федорука. Той нібито оформлював до себе водіями придатних до служби чоловіків, що надалі дозволяло їм безперешкодно виїжджати за кордон. Їхні дані перевізник вносив до системи «Шлях». Вартість такої послуги становила 10 тисяч доларів США. Затримали чоловіка у Луцьку під час отримання 20 тисяч доларів.



Слідство у цій справі ще триває. Федорука посадили під домашній арешт, а його квартиру та ділянку – арештували. Він, до слова, колись і політичну кар’єру пробував будувати – очолював Камінь-Каширську районну організацію політичної партії «Вперед, Україно».



Поки у травні затримували камінь-каширського перевізника-політика у Володимирі за використання тієї ж схеми вже судили підприємця. Власник і керівник ТОВ «Володимир Транс» Тарас Ш. на початку березня пообіцяв допомогти одному чоловіку виїхати до Польщі.



План був простий: підприємець їхав через «Устилуг» пасажирським автобусом, а чоловіка представив прикордонникам як другого водія. Хоча у того навіть не було посвідчення водія відповідної категорії. Тож для спритника-перевізника афера закінчилась судимістю – іспитовий строк на рік, або 3 роки позбавлення волі.



Такі випадки непоодинокі. Правоохоронці вже завершили до десятка подібних справ. Один з водіїв автобусів, до речі, за схемою другого водія навіть намагався вивезти свого сина-військовозобов’язаного. А скільки таких оборудок вдалися – можемо лише здогадуватися.



Подібну схему волинські правоохоронці виявили і наприкінці літа. За даними слідства, очільниця деревообробного підприємства, використовуючи службове становище, у березні-травні 2022 року видавала завідомо неправдиві офіційні документи – ініціативні листи про бронювання водіїв-військовозобов’язаних чоловіків для виїзду за кордон нібито задля ввезення вантажів гуманітарної допомоги. На підставі цих листів Волинська ОВА ухвалювала накази про бронювання та скеровувала до адміністрації Державної прикордонної служби – і чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон на 14 днів.



За інформацією слідчих, жодного разу підприємство не ввезло гуманітарну допомогу в Україну. Окрім того, двадцять один такий «водій» з-за кордону не повернувся.



За даними «Сили правди», йдеться про створене у 2020-му луцьке підприємство «Річ Пелетс ЮА» та його керівницю Марію К. Їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а слідство продовжується.



Ще одна гучна історія закрутилася в Нововолинську на початку травня. Там можливістю доступу до системи «Шлях» нібито зловживав юрист ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», адвокат Костянтин Г., якого на період воєнного стану призначили відповідальним за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у Нововолинській міській раді.



За версією слідства, під час роботи він добре познайомився із одним із заступників мера Нововолинська та головним спеціалістом відділу міжнародного співробітництва, туризму та промоції Нововолинської міської ради, які за усною вказівкою мера Бориса Карпуса були відповідальними за подання пропозицій до Волинської обласної військової адміністрації для бронювання від призову військовозобов’язаних водіїв, які мали бажання привезти з-за кордону вантажі гуманітарної допомоги.



На початку квітня юрист нібито домовився із одним з чоловіків, що зможе через місцевих чиновників забезпечити йому дозвіл на виїзд за кордон для доставки гуманітарної допомоги. Для цього він надав адвокату копію своїх документів та заповнив заяву на ім’я громадського формування «Самооборона Нововолинська». Вже наступного дня за зверненням міського голови Нововолинська Волинська обласна військова адміністрація надала бронь чоловіку від мобілізації та внесла його до системи «Шлях». Чоловік отримав можливість виїхати на 14 днів.



Це і зробив. 10 квітня виїхав у Польщу і того ж дня повернувся із гуманітарною допомогою у вигляді корму тваринам. Ще за тиждень зробив так само.



Зі стартом так званого «нульового розмитнення» в середині квітня, адвокат нібито зустрівся з водієм та повідомив, що таким же чином може забезпечити проїзд через кордон і іншим бажаючим, які надумають привозити авто за «нульовим розмитненням». Однак, за винагороду у 100 доларів. 26-го квітня «гонщик» нібито привіз адвокату-волонтеру перший «гонорар» – 3200 гривень. Тут же домовилися про «квитки» для ще трьох чоловіків. Але й сума змінилася: 100 доларів за «квиток» і 100 доларів з кожної привезеної таким чином машини. Ці чоловіки надали свої документи, заповнили заяви на ім’я керівника благодійного фонду «Фонд розвитку громади» і наступного дня теж отримали право виїзду до Польщі.



30 квітня чоловіки повернулися з Польщі з трьома авто: «Mazda», «Skoda» та «BMW». А 2-го травня водій приїхав до адвоката-волонтера, щоб передати обумовлену суму коштів – 27 тисяч гривень. Після цього Костянтина Г. одразу ж затримали співробітники СБУ.



У липні правоохоронці закінчили розслідування і справу уже слухає Володимир-Волинський міський суд.



По цій же схемі виїзд за кордон за 3000 доларів намагався забезпечити собі і уродженець Добропілля на Донеччині. У Луцьку він зустрівся з невстановленими слідством ділками, які пообіцяли за вказану суму зробити для нього документи. План був такий: від імені однієї із сільських рад звернутися до Волинської обласної військової адміністрації, щоб отримати наказ з дозволом на перетин кордону і внесення його даних до системи «Шлях». Та в підсумку – грошей нема і ще й штраф.



Скільки ще таких епізодів залишилося поза очима правоохоронців і прикордонників можна лише здогадуватись. «Сила правди» поспілкувалася із одним з перевізників, який їздив через кордон з перших днів війни. Спочатку возив паломників, а потім – гуманітарну допомогу.



– Я почав їздити за кордон в перші дні війни. Тоді дуже багато чоловіків хотіли просто переїхати кордон, то пропонували будь-які гроші, – розповідає підприємець Святослав. – Мені особисто, щоб я допоміг, з митниками, озвучували і десять тисяч доларів за особу. Я, звичайно, відмовляв, та й не робив би цього, бо в мене інша громадянська позиція. Прямих хабарів як давали, то не бачив, але з нашої сторони як чоловіки виїжджали бачив. Та всі бачили. Чоловіки виїжджали бозна як… і як багаж рахувалися, по-різному було. Наприкінці квітня, на початку травня, я вже почав по волонтерку їздити, то бачив пару чоловіків, закладених речами в багажнику. Не знаю, як вони там їхали.



Схема №4. Хабар прикордоннику



Ще один із простих варіантів від чоловіків-втікачів за кордон. Приїхав на пункт пропуску, підійшов до кабінки паспортного контролю, поклав гроші, або підклав їх у документи, і чекаєш… на поліцію.



Справи різняться лише щедрістю військовозобов’язаних: від 100 євро до 3000 доларів. І подекуди винахідливістю та підходом чоловіків-втікачів. Були такі, які не надто заморочувалися – поклав гроші у паспорт, та й усе. А були й такі, які знайшли вихід на інспекторів-прикордонників, зустрічалися, або телефонували до них напередодні і намагалися, як в народі кажуть, «порішати».



Та «порішати» часто закінчувалося на лаві підсудних. Штрафом від 17 до 68 тисяч гривень та ще й конфіскацією предмету хабаря.



Станом на початок вересня, за даними Держприкордонслужби, з початку вторгнення Росії інспекторам на кордоні з ЄС пропонували хабарі принаймні 245 разів на 3,8 мільйона гривень.



Схема №5. «Порішати» через військкомат



За пів року війни правоохоронці затримали уже чотирьох співробітників Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через зловживання. Фігуранти справ йшли на підроблення довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, щоб ті могли виїхати за кордон, або ж просто уникнути мобілізації. Така схема, мабуть, найдорожча з описаних через високі ризики.



Принаймні троє із затриманих – із Ковельського районного військкомату. Першого – начальника відділення офіцерів запасу і кадрів Олександра В. затримали ще в середині березня. Уродженець Російської Федерації, до речі. Спочатку його відсторонили та посадили під домашній арешт, але за місяць відпустили під особисте зобов’язання – може бути корисним для ЗСУ. Правоохоронці вже завершили розслідування, справу слухають у суді.



У травні затримали інструктора відділення рекрутингу та комплектування, а в середині серпня – ще й офіцера відділення рекрутингу та комплектування того ж військкомату. Останній нібито надав призовнику підроблені довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного за 6200 доларів США.



У жодній зі справ вироків ще немає.



Схема №6. Купити «діагноз» в лікаря



Якщо не вдається через військкомат, то намагаються через лікарів. Ще в квітні правоохоронці затримали двох лучан, які, залучивши лікарку-гастроентеролога Волинської обласної клінічної лікарні Ольгу Г., нібито вирішували питання з оформленням документів військовозобов’язаним, які хочуть виїхати за кордон.



За версією слідства, один зі зловмисників підшукував чоловіків, користуючись власними знайомствами у різних установах та домовлявся про виключення їх з військового обліку. А інший – забезпечував транспортування військовозобов’язаних до лікарень та районного територіального центру комплектування і супроводжував їх там. Свої послуги порушники оцінювали у близько 15 тисяч євро.



Затримали їх під час отримання коштів. Пізніше затримали і лікарку ВОКЛ. Наразі розслідування завершене і незабаром почнеться розгляд справи у суді.



У червні правоохоронці також затримали за зловживання впливом психіатра Маневицької багатопрофільної лікарні Анатолія М. За даними поліцейських, він пообіцяв громадянинові вирішити питання з оформленням відповідного висновку про його непридатність до проходження військової служби у Збройних силах України за 2000 доларів США. Правоохоронці вже завершили розслідування, починається розгляд справи у суді.



Схема №7. Перепливти кордон човном з допомогою місцевих



Перехід державного кордону нелегалом, тобто поза пунктами пропуску, на Волині не так поширений, як, наприклад, на Закарпатті, Буковині чи Вінниччині. Через складність реалізації. Тут кордон проходить по глибоководній річці Західний Буг, добре розвинені прикордонні інженерно-технічні споруди. Проте, під час паніки у перші місяці повномасштабного вторгнення все ж були місцеві відчайдухи, які погоджувалися організувати переплав.



Трьох місцевих, які так збиралися переправити через кордон дев’ятьох українців затримали в середині березня у лісовому масиві неподалік села Грабове за 100 метрів від лінії державного кордону України. Отримавши 3800 доларів США та 4800 гривень винагороди вони довели групу до окраїни лісового масиву, за 100 метрів від лінії державного кордону України. Далі мали рухатися на дерев`яних дошках «кладках», щоб не залишити слідів на контрольно-слідовій смузі. Діставшись до річки чоловіки мали перепливти Західний Буг на гумовому надувному човні.



Уся трійка організаторів – безробітні, тож повелися на можливість додаткового заробітку. Один з підозрюваних, до речі, вже був раніше судимий.



Їхній план не вдався, на заключному етапі їх виявили прикордонники. Розслідування правоохоронці завершили, справу розглядають в Шацькому районному суді.



Що загрожує втікачам



Усі описані схеми рано чи пізно викривають правоохоронці. Незалежно від того, хто їх організував: чи прості місцеві мешканці, чи лікар, чи співробітники військкомату, чи волонтери. За даними слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області цьогоріч кількість відкритих кримінальних проваджень за фактами, що відбулися на пунктах пропуску із Польщею стосовно підроблення документів зросла майже вдвічі, а стосовно незаконного переправлення через кордон – усемеро.



Щоб не стати героями таких новин, варто пам’ятати, що незаконний перетин кордону жорстко карається законом. Від чималих штрафів, до кількох років позбавлення волі. Різні правоохоронні служби співпрацюють між собою, а роздруківка документів на принтері із підробленими підписами аж ніяк не подарує можливості виїзду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У перші дні та місяці повномасштабної війни, природно, мільйони українців змушені були виїхати в безпечні місця за кордоном. Проте, окрім жінок та дітей під різними приводами через кордон намагалися виїхати і тисячі військовозобов’язаних чоловіків, які готові заплатити за це шалені гроші. З’явилося до десятка різних схем, аби обійти впроваджені під час воєнного стану обмеження, та ділків, які не оминули можливості нажитися на охочих виїхати. Центр журналістських розслідувань «Сила правди» з’ясував, які схеми незаконного перетину кордону зародилися на Волині під час війни та хто за ними стоїть.Найдешевшим, а отже й найпопулярнішим для спроби виїзду за кордон на Волині виявився варіант із підробкою документів власноруч. Волинські правоохоронці відкрили десятки проваджень за відповідною статтею Кримінального кодексу України (ст. 358) і вже є десятки вироків.Порушники діяли приблизно однаково: намагалися підробити медичні документи, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, свідоцтва про народження дітей і, навіть, посвідчення багатодітних сімей. Спочатку завантажували з інтернету бланк довідки військово-лікарської комісії, на якому було зображення печатки відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату), печатку лікаря. Далі роздруковували цю довідку на кольоровому принтері і звичайною ручкою вписували у неї свої анкетні дані, підробляли підписи відповідальних осіб. Наостанок додавали недостовірну інформацію про непридатність до військової служби через хворобу з виключенням з військового обліку.Далі традиційна історія: під час перетину кордону на пунктах пропуску «Устилуг» чи «Ягодин» підроблений документ показували прикордонникам і тут «героїв» починала оформляти поліція.На подібних спробах спіймали не лише волинян, але й уродженців Кривого Рогу, Київщини, Львівщини, Дніпровщини, Запоріжжя, Буковини, Сумщини, Донеччини, Вінничини, Луганщини, Криму.Разом з тим, підробляли не лише довідки ВЛК. Найбільш вигадливі умудрялися підробляти цілі пакети документів: довідки медичних закладів, виписки з карток стаціонарного лікування та, навіть, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних.Бували і незвичні ситуації. Наприклад, уродженка Сніжного на Донеччині взялася підробити свідоцтва про народження двох із трьох дітей, щоб видалити з них інформацію про справжнього батька та вписати інформацію про нинішнього чоловіка, аби він міг виїхати до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».Ще один підприємець пішов далі: аби мати змогу перетнути кордон, надрукував на принтері, використавши печатку нотаріуса, одразу чотири документи: посвідчення багатодітної сім’ї та три свідоцтва про народження дітей. Та оборудка на «Ягодині» не вдалася – штраф.Інший чоловік, використовуючи стандартний бланк з печаткою Пенсійного фонду, спробував надрукувати на принтері фейкове пенсійне посвідчення, вписавши туди собі ще й другу групу інвалідності. На початку квітня він його використав на «Устилузі», але афера не вдалася – спілкування продовжив уже з прокурором.А студент третього курсу Запорізької політехніки випробував свої сили із ще специфічнішим документом – надрукував на принтері підроблене свідоцтво на повернення в Республіку Вірменія. Та на «Ягодині» його швидко розкусили і з’ясували, що такого документу консульство Вірменії не видавало.Більшість затриманих за підробку документів визнають свою провину, співпрацюють зі слідством та отримують штрафи від 4250 до 17 850 гривень. А в деяких випадках навіть до 3 років позбавлення волі з роком іспитового терміну.Ще в липні українські прикордонники відзвітували про 2200 епізодів використання підроблених документів на всій протяжності українського кордону з Європейським союзом. Але сюди увійшли не лише ситуації із власноруч підробленими документами, але й документи «під замовлення».Цією схемою пішли ті, у кого була змога заплатити за підробку документів, про які йдеться в попередньому розділі. Вони сподівалися, що хтось зробить це краще.У середині березня підприємливий 25-річний волинянин, син горохівського тренера з боксу, вирішив підзаробити на чоловіку родом з Краматорська. Свої послуги оцінив у 4000 доларів. Через Viber замовник скинув йому фотографію свого паспорта з анкетними даними. Підприємливий волинян роздрукував на кольоровому принтері бланки тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з печаткою Міноборони, довідку військово-лікарської комісії та печатку одного з лікарів. Далі дав вказівку дружині внести в документи дані 35-річного замовника, вписавши туди також і діагноз: недостатній фізичний розвиток.25-го березня чоловіки зустрілися поблизу Луцька. Замовник приніс з собою свої фото, які Назар Артиков тут таки вклеїв до роздрукованих документів, та першу частину оплати – 60 тисяч гривень. Ще 2000 доларів він мав перерахувати після перетину кордону. Вже наступного дня той вирушив у подорож, яка закінчилася в суді. Чоловіки отримали 2 та 3 роки обмеження волі з іспитовими строками у 2 та 5 років. Гроші конфіскували.Один із студентів з Харкова знайшов трохи дешевший шлях, але з тією ж ефективністю. Будучи вже на Волині зі своїм братом та сестрою, на каналі «ЛУК:Darknet» в «Telegram» він знайшов якогось аноніма, який погодився виготовити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії за 1500 доларів. Переслав йому свої персональні дані та за кілька днів отримав підроблені документи від нібито закладів Міноборони «Новою поштою». Через мобільний банкінг вислав оплату.На початку травня студент спробував перетнути кордон на «Ягодині», але подорож завершилася штрафом у залі суду.Схожі історії, як у цього хлопця, – непоодинокі. Відрізняються лише месенджерами, через які контактували замовник та виконавець, сумою угоди – від 300 до 2800 доларів США та вироком.Менш популярний варіант, за два попередніх. Проте, на Волині правоохоронці теж викрили уже принаймні з десяток таких спроб.Одна з найгучніших трапилася в травні. Тоді поліція затримала підприємця-перевізника з Каменя-Каширського. Той нібито оформлював до себе водіями придатних до служби чоловіків, що надалі дозволяло їм безперешкодно виїжджати за кордон. Їхні дані перевізник вносив до системи «Шлях». Вартість такої послуги становила 10 тисяч доларів США. Затримали чоловіка у Луцьку під час отримання 20 тисяч доларів.Слідство у цій справі ще триває. Федорука посадили під домашній арешт, а його квартиру та ділянку – арештували. Він, до слова, колись і політичну кар’єру пробував будувати – очолював Камінь-Каширську районну організацію політичної партії «Вперед, Україно».Поки у травні затримували камінь-каширського перевізника-політика у Володимирі за використання тієї ж схеми вже судили підприємця. Власник і керівник ТОВ «Володимир Транс» Тарас Ш. на початку березня пообіцяв допомогти одному чоловіку виїхати до Польщі.План був простий: підприємець їхав через «Устилуг» пасажирським автобусом, а чоловіка представив прикордонникам як другого водія. Хоча у того навіть не було посвідчення водія відповідної категорії. Тож для спритника-перевізника афера закінчилась судимістю – іспитовий строк на рік, або 3 роки позбавлення волі.Такі випадки непоодинокі. Правоохоронці вже завершили до десятка подібних справ. Один з водіїв автобусів, до речі, за схемою другого водія навіть намагався вивезти свого сина-військовозобов’язаного. А скільки таких оборудок вдалися – можемо лише здогадуватися.Подібну схему волинські правоохоронці виявили і наприкінці літа. За даними слідства, очільниця деревообробного підприємства, використовуючи службове становище, у березні-травні 2022 року видавала завідомо неправдиві офіційні документи – ініціативні листи про бронювання водіїв-військовозобов’язаних чоловіків для виїзду за кордон нібито задля ввезення вантажів гуманітарної допомоги. На підставі цих листів Волинська ОВА ухвалювала накази про бронювання та скеровувала до адміністрації Державної прикордонної служби – і чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон на 14 днів.За інформацією слідчих, жодного разу підприємство не ввезло гуманітарну допомогу в Україну. Окрім того, двадцять один такий «водій» з-за кордону не повернувся.За даними «Сили правди», йдеться про створене у 2020-му луцьке підприємство «Річ Пелетс ЮА» та його керівницю. Їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а слідство продовжується.Ще одна гучна історія закрутилася в Нововолинську на початку травня. Там можливістю доступу до системи «Шлях» нібито зловживав юрист ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», адвокат Костянтин Г., якого на період воєнного стану призначили відповідальним за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у Нововолинській міській раді.За версією слідства, під час роботи він добре познайомився із одним із заступників мера Нововолинська та головним спеціалістом відділу міжнародного співробітництва, туризму та промоції Нововолинської міської ради, які за усною вказівкою мера Бориса Карпуса були відповідальними за подання пропозицій до Волинської обласної військової адміністрації для бронювання від призову військовозобов’язаних водіїв, які мали бажання привезти з-за кордону вантажі гуманітарної допомоги.На початку квітня юрист нібито домовився із одним з чоловіків, що зможе через місцевих чиновників забезпечити йому дозвіл на виїзд за кордон для доставки гуманітарної допомоги. Для цього він надав адвокату копію своїх документів та заповнив заяву на ім’я громадського формування «Самооборона Нововолинська». Вже наступного дня за зверненням міського голови Нововолинська Волинська обласна військова адміністрація надала бронь чоловіку від мобілізації та внесла його до системи «Шлях». Чоловік отримав можливість виїхати на 14 днів.Це і зробив. 10 квітня виїхав у Польщу і того ж дня повернувся із гуманітарною допомогою у вигляді корму тваринам. Ще за тиждень зробив так само.Зі стартом так званого «нульового розмитнення» в середині квітня, адвокат нібито зустрівся з водієм та повідомив, що таким же чином може забезпечити проїзд через кордон і іншим бажаючим, які надумають привозити авто за «нульовим розмитненням». Однак, за винагороду у 100 доларів. 26-го квітня «гонщик» нібито привіз адвокату-волонтеру перший «гонорар» – 3200 гривень. Тут же домовилися про «квитки» для ще трьох чоловіків. Але й сума змінилася: 100 доларів за «квиток» і 100 доларів з кожної привезеної таким чином машини. Ці чоловіки надали свої документи, заповнили заяви на ім’я керівника благодійного фонду «Фонд розвитку громади» і наступного дня теж отримали право виїзду до Польщі.30 квітня чоловіки повернулися з Польщі з трьома авто: «Mazda», «Skoda» та «BMW». А 2-го травня водій приїхав до адвоката-волонтера, щоб передати обумовлену суму коштів – 27 тисяч гривень. Після цього. одразу ж затримали співробітники СБУ.У липні правоохоронці закінчили розслідування і справу уже слухає Володимир-Волинський міський суд.По цій же схемі виїзд за кордон за 3000 доларів намагався забезпечити собі і уродженець Добропілля на Донеччині. У Луцьку він зустрівся з невстановленими слідством ділками, які пообіцяли за вказану суму зробити для нього документи. План був такий: від імені однієї із сільських рад звернутися до Волинської обласної військової адміністрації, щоб отримати наказ з дозволом на перетин кордону і внесення його даних до системи «Шлях». Та в підсумку – грошей нема і ще й штраф.Скільки ще таких епізодів залишилося поза очима правоохоронців і прикордонників можна лише здогадуватись. «Сила правди» поспілкувалася із одним з перевізників, який їздив через кордон з перших днів війни. Спочатку возив паломників, а потім – гуманітарну допомогу.– Я почав їздити за кордон в перші дні війни. Тоді дуже багато чоловіків хотіли просто переїхати кордон, то пропонували будь-які гроші, – розповідає підприємець Святослав. – Мені особисто, щоб я допоміг, з митниками, озвучували і десять тисяч доларів за особу. Я, звичайно, відмовляв, та й не робив би цього, бо в мене інша громадянська позиція. Прямих хабарів як давали, то не бачив, але з нашої сторони як чоловіки виїжджали бачив. Та всі бачили. Чоловіки виїжджали бозна як… і як багаж рахувалися, по-різному було. Наприкінці квітня, на початку травня, я вже почав по волонтерку їздити, то бачив пару чоловіків, закладених речами в багажнику. Не знаю, як вони там їхали.Ще один із простих варіантів від чоловіків-втікачів за кордон. Приїхав на пункт пропуску, підійшов до кабінки паспортного контролю, поклав гроші, або підклав їх у документи, і чекаєш… на поліцію.Справи різняться лише щедрістю військовозобов’язаних: від 100 євро до 3000 доларів. І подекуди винахідливістю та підходом чоловіків-втікачів. Були такі, які не надто заморочувалися – поклав гроші у паспорт, та й усе. А були й такі, які знайшли вихід на інспекторів-прикордонників, зустрічалися, або телефонували до них напередодні і намагалися, як в народі кажуть, «порішати».Та «порішати» часто закінчувалося на лаві підсудних. Штрафом від 17 до 68 тисяч гривень та ще й конфіскацією предмету хабаря.Станом на початок вересня, за даними Держприкордонслужби, з початку вторгнення Росії інспекторам на кордоні з ЄС пропонували хабарі принаймні 245 разів на 3,8 мільйона гривень.За пів року війни правоохоронці затримали уже чотирьох співробітників Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через зловживання. Фігуранти справ йшли на підроблення довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, щоб ті могли виїхати за кордон, або ж просто уникнути мобілізації. Така схема, мабуть, найдорожча з описаних через високі ризики.Принаймні троє із затриманих – із Ковельського районного військкомату. Першого – начальника відділення офіцерів запасу і кадрів. затримали ще в середині березня. Уродженець Російської Федерації, до речі. Спочатку його відсторонили та посадили під домашній арешт, але за місяць відпустили під особисте зобов’язання – може бути корисним для ЗСУ. Правоохоронці вже завершили розслідування, справу слухають у суді.У травні затримали інструктора відділення рекрутингу та комплектування, а в середині серпня – ще й офіцера відділення рекрутингу та комплектування того ж військкомату. Останній нібито надав призовнику підроблені довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного за 6200 доларів США.У жодній зі справ вироків ще немає.Якщо не вдається через військкомат, то намагаються через лікарів. Ще в квітні правоохоронці затримали двох лучан, які, залучивши лікарку-гастроентеролога Волинської обласної клінічної лікарні., нібито вирішували питання з оформленням документів військовозобов’язаним, які хочуть виїхати за кордон.За версією слідства, один зі зловмисників підшукував чоловіків, користуючись власними знайомствами у різних установах та домовлявся про виключення їх з військового обліку. А інший – забезпечував транспортування військовозобов’язаних до лікарень та районного територіального центру комплектування і супроводжував їх там. Свої послуги порушники оцінювали у близько 15 тисяч євро.Затримали їх під час отримання коштів. Пізніше затримали і лікарку ВОКЛ. Наразі розслідування завершене і незабаром почнеться розгляд справи у суді.У червні правоохоронці також затримали за зловживання впливом психіатра Маневицької багатопрофільної лікарні. За даними поліцейських, він пообіцяв громадянинові вирішити питання з оформленням відповідного висновку про його непридатність до проходження військової служби у Збройних силах України за 2000 доларів США. Правоохоронці вже завершили розслідування, починається розгляд справи у суді.Перехід державного кордону нелегалом, тобто поза пунктами пропуску, на Волині не так поширений, як, наприклад, на Закарпатті, Буковині чи Вінниччині. Через складність реалізації. Тут кордон проходить по глибоководній річці Західний Буг, добре розвинені прикордонні інженерно-технічні споруди. Проте, під час паніки у перші місяці повномасштабного вторгнення все ж були місцеві відчайдухи, які погоджувалися організувати переплав.Трьох місцевих, які так збиралися переправити через кордон дев’ятьох українців затримали в середині березня у лісовому масиві неподалік села Грабове за 100 метрів від лінії державного кордону України. Отримавши 3800 доларів США та 4800 гривень винагороди вони довели групу до окраїни лісового масиву, за 100 метрів від лінії державного кордону України. Далі мали рухатися на дерев`яних дошках «кладках», щоб не залишити слідів на контрольно-слідовій смузі. Діставшись до річки чоловіки мали перепливти Західний Буг на гумовому надувному човні.Уся трійка організаторів – безробітні, тож повелися на можливість додаткового заробітку. Один з підозрюваних, до речі, вже був раніше судимий.Їхній план не вдався, на заключному етапі їх виявили прикордонники. Розслідування правоохоронці завершили, справу розглядають в Шацькому районному суді.Усі описані схеми рано чи пізно викривають правоохоронці. Незалежно від того, хто їх організував: чи прості місцеві мешканці, чи лікар, чи співробітники військкомату, чи волонтери. За даними слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області цьогоріч кількість відкритих кримінальних проваджень за фактами, що відбулися на пунктах пропуску із Польщею стосовно підроблення документів зросла майже вдвічі, а стосовно незаконного переправлення через кордон – усемеро.Щоб не стати героями таких новин, варто пам’ятати, що незаконний перетин кордону жорстко карається законом. Від чималих штрафів, до кількох років позбавлення волі. Різні правоохоронні служби співпрацюють між собою, а роздруківка документів на принтері із підробленими підписами аж ніяк не подарує можливості виїзду.

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