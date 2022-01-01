В Україні за добу російські окупанти вбили 11 цивільних





Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляє в



Згідно з інформацією представника ОПУ, станом на 09:00 годину середи, 26 жовтня, упродовж минулої доби:



У Дніпропетровській області загинули 2 цивільних, 4 - отримали поранення.

У Донецькій області - 5 загиблих (у отому числі виявлено 4 вбитих раніше), 4 поранених.

У Запорізькій області - 2 загиблих, 2 поранених.

У Харківській області - 1 поранений від вибуху міни.

У Херсонській області - 2 загиблих, 3 поранених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними обласних військових адміністрацій в Україні упродовж минулої доби, 25 жовтня, внаслідок збройної агресії російської федерації загинули 11 мирних жителів, 14 – отримали поранення.Про це заступник керівника Офісу Президентаповідомляє в Телеграмі Згідно з інформацією представника ОПУ, станом на 09:00 годину середи, 26 жовтня, упродовж минулої доби:У Дніпропетровській області загинули 2 цивільних, 4 - отримали поранення.У Донецькій області - 5 загиблих (у отому числі виявлено 4 вбитих раніше), 4 поранених.У Запорізькій області - 2 загиблих, 2 поранених.У Харківській області - 1 поранений від вибуху міни.У Херсонській області - 2 загиблих, 3 поранених.

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