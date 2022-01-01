В Україні за добу російські окупанти вбили 11 цивільних

В Україні за добу російські окупанти вбили 11 цивільних
За даними обласних військових адміністрацій в Україні упродовж минулої доби, 25 жовтня, внаслідок збройної агресії російської федерації загинули 11 мирних жителів, 14 – отримали поранення.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляє в Телеграмі.

Згідно з інформацією представника ОПУ, станом на 09:00 годину середи, 26 жовтня, упродовж минулої доби:

У Дніпропетровській області загинули 2 цивільних, 4 - отримали поранення.
У Донецькій області - 5 загиблих (у отому числі виявлено 4 вбитих раніше), 4 поранених.
У Запорізькій області - 2 загиблих, 2 поранених.
У Харківській області - 1 поранений від вибуху міни.
У Херсонській області - 2 загиблих, 3 поранених.

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Теги: окупанти, вбили, Росія, Україна
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