Якими вакцинами щеплюватися вагітним

COVID-19 може стати особливо ‌небезпечним ‌для‌ ‌жінок,‌ ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌мамами. Від важкого перебігу COVID-19 захищають вакцини.Про це інформують в МОЗ.Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу.Останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 міс.Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.