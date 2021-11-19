Якими вакцинами щеплюватися вагітним
Сьогодні, 12:14
COVID-19 може стати особливо небезпечним для жінок, які готуються стати мамами. Від важкого перебігу COVID-19 захищають вакцини.
Про це інформують в МОЗ.
Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.
Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу.
Останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 міс.
Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.
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Про це інформують в МОЗ.
Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.
Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу.
Останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 міс.
Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.
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