Дівчинку, яка народилася у день обстрілів Ковеля, назвали Вікторія – на честь Перемоги

Вікторія - на честь Перемоги. Того ж дня



Про це



"В умовах війни народжується майбутнє. Хлопчика, який з’явився на світ 22 жовтня, виписали додому. Малюк народився у пологовому будинку Ковельського МТМО під час ракетних обстрілів. Це первісток у сім’ї ковельчан - Інни та Богдана. Вони планують назвати сина Дем’яном", - зазначає генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.



Коли почалася війна, жінка була на першому місяці вагітності. Що доведеться народжувати у бомбосховищі навіть не думала. Проте радість від появи бажаної дитини перемогла страх і тривогу! Малюк народився з вагою 3 кг 850 г, зростом 55 см.



Того ж дня – надвечір 22 жовтня, у Ковелі народилася ще й дівчинка: вагою 3 кг 220 г, зростом 53 см. Її батьки - Тамара та Вадим, не випадково обрали для донечки ім’я, що символізує Перемогу - Вікторія.



Вітаємо щасливі родини з поповненням! Бажаємо міцного здоров’я діткам та їхнім матусям, татусям – бути для них надійним захистом та опорою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 жовтня у Ковельському пологовому будинку у день обстрілів міста надвечір народилася дівчинка, яку назвали- на честь Перемоги. Того ж дня вранці на світ з`явився хлопчик Про це повідомили у Ковельському МТМО."В умовах війни народжується майбутнє. Хлопчика, який з’явився на світ 22 жовтня, виписали додому. Малюк народився у пологовому будинку Ковельського МТМО під час ракетних обстрілів. Це первісток у сім’ї ковельчан -та. Вони планують назвати сина Дем’яном", - зазначає генеральний директор Ковельського МТМОКоли почалася війна, жінка була на першому місяці вагітності. Що доведеться народжувати у бомбосховищі навіть не думала. Проте радість від появи бажаної дитини перемогла страх і тривогу! Малюк народився з вагою 3 кг 850 г, зростом 55 см.Того ж дня – надвечір 22 жовтня, у Ковелі народилася ще й дівчинка: вагою 3 кг 220 г, зростом 53 см. Її батьки -та, не випадково обрали для донечки ім’я, що символізує Перемогу - Вікторія.Вітаємо щасливі родини з поповненням! Бажаємо міцного здоров’я діткам та їхнім матусям, татусям – бути для них надійним захистом та опорою!

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