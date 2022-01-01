Дівчинку, яка народилася у день обстрілів Ковеля, назвали Вікторія – на честь Перемоги

Дівчинку, яка народилася у день обстрілів Ковеля, назвали Вікторія – на честь Перемоги
22 жовтня у Ковельському пологовому будинку у день обстрілів міста надвечір народилася дівчинка, яку назвали Вікторія - на честь Перемоги. Того ж дня вранці на світ з`явився хлопчик.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

"В умовах війни народжується майбутнє. Хлопчика, який з’явився на світ 22 жовтня, виписали додому. Малюк народився у пологовому будинку Ковельського МТМО під час ракетних обстрілів. Це первісток у сім’ї ковельчан - Інни та Богдана. Вони планують назвати сина Дем’яном", - зазначає генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.

Коли почалася війна, жінка була на першому місяці вагітності. Що доведеться народжувати у бомбосховищі навіть не думала. Проте радість від появи бажаної дитини перемогла страх і тривогу! Малюк народився з вагою 3 кг 850 г, зростом 55 см.

Того ж дня – надвечір 22 жовтня, у Ковелі народилася ще й дівчинка: вагою 3 кг 220 г, зростом 53 см. Її батьки - Тамара та Вадим, не випадково обрали для донечки ім’я, що символізує Перемогу - Вікторія.

Вітаємо щасливі родини з поповненням! Бажаємо міцного здоров’я діткам та їхнім матусям, татусям – бути для них надійним захистом та опорою!

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Теги: Ковель, обстріли, народження, пологовий
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