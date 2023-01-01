Курс валют у Луцьку 4 травня
Сьогодні, 09:05
4 травня готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 37.74.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.45, а продають за – 41.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,01.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.45, а продають за – 41.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,01.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ знищили за ніч знищили 18 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 4 травня
Сьогодні, 09:05
upg100 – серцебиття твого авто*
Сьогодні, 09:01
Сили оборони минулої доби знищили 650 окупантів
Сьогодні, 08:50
Медіа