Курс валют у Луцьку 4 травня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 41.45, а продають за – 41.80.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,01.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 травня готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 37.74.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 41.45, а продають за – 41.80.Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,01.

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