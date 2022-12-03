У Ростовській області рф через попадання безпілотника загорівся нафтозавод

Василь Голубєв заявив про нічну атаку безпілотника на Новошахтинський завод нафтопродуктів.



Про це пише



Пряма мова російського губернатора:



«Вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у споруджувані конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув».



Голубєв додав, що нібито загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, відразу погасили силами підприємства, пожежників не залучали.



За словами російського чиновника, жертв і постраждалих немає, а збитки, завдані спорудам, нібито незначні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Губернатор Ростовської області росіїзаявив про нічну атаку безпілотника на Новошахтинський завод нафтопродуктів.Про це пише УП з посиланням на телеграм Голубєва.Пряма мова російського губернатора:«Вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у споруджувані конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув».Голубєв додав, що нібито загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, відразу погасили силами підприємства, пожежників не залучали.За словами російського чиновника, жертв і постраждалих немає, а збитки, завдані спорудам, нібито незначні.

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