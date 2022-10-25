Не дожила день до 66-ліття: померла матір міського голови на Волині

Не дожила день до 66-ліття: померла матір міського голови на Волині
У голови Володимирської територіальної громади Ігоря Пальонки на 66 році життя померла матір.

Серце Тетяни Миколаївни Пальонки зупинилося вранці у четвер, 4 травня, - повідомили у Володимирській міській раді.

Життя жінки обірвалось рівно за один день до її 66-ліття.

«Працівники виконавчих органів та депутатський корпус Володимирської міської ради висловлюють щирі співчуття міському голові Ігорю Пальонці з приводу непоправної втрати – смерті мами. Важка втрата у такий важкий час. І невимовного болю нічим не загоїти. Усі щиро сумуємо разом з Вами, низько схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль втрати найріднішої людини. Нехай добрий, світлий спомин про Вашу маму назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. Хай душа її знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!», - повідомили у дописі.

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Теги: смерть, Володимир
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