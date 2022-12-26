Волинські гвардійці здавали кров для поранених військовослужбовців. ФОТО

Волинські гвардійці здавали кров для поранених військовослужбовців. ФОТО
Волинські гвардійці долучилися до збору донорської крові для потреб сил оборони на сході України.

Про це повідомили у військовій частині 1141 Нацгвардії України.

Гвардієць Мар’ян уже 8 років здає кров у донорських центрах. У його посвідченні донора України десятки записів.

«Я належу до донорської спільноти «Краплина життя», яка публікує в соцмережах ті чи інші потреби закладів охорони здоров’я – дитячих і дорослих. Намагаюся відгукуватися на них», – каже гвардієць.
Волинські гвардійці здавали кров для поранених військовослужбовців. ФОТО
Волинські гвардійці здавали кров для поранених військовослужбовців. ФОТО

Від початку повномасштабної війни донорська активність на Волині дуже зросла, – розповіла Любов Максимюк, завідувачка донорським відділом Волинського обласного центру служби крові.

«Ми приймаємо від 40 до 100 людей щоденно. Цього разу препарати крові, які ми виробимо, підуть на потреби військовослужбовців на сході України», - каже Любов Максимюк.

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Теги: Волинь, нацгвардійці, поранені, кров
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