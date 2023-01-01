У двої селах на Волині під час земельних робіт виявили боєприпаси
Сьогодні, 11:15
Волинські сапери ліквідували 3 боєприпаси, які виявили селяни під час земляних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Волинській області.
На небезпечні знахідки натрапили жителі сіл Машів і Журавлине на Ковельщині.
«Місця виявлення обстежили волинські піротехніки. У селі Машів вони виявили гранату Ф-1, а в селі Журавлине – таку ж гранату й артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Усі боєприпаси належать до періоду Другої світової війни», – йдеться у повідомленні.
Небезпечні знахідки піротехніки вилучили й знешкодили на спеціальному майданчику.
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Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Волинській області.
На небезпечні знахідки натрапили жителі сіл Машів і Журавлине на Ковельщині.
«Місця виявлення обстежили волинські піротехніки. У селі Машів вони виявили гранату Ф-1, а в селі Журавлине – таку ж гранату й артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Усі боєприпаси належать до періоду Другої світової війни», – йдеться у повідомленні.
Небезпечні знахідки піротехніки вилучили й знешкодили на спеціальному майданчику.
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