У двої селах на Волині під час земельних робіт виявили боєприпаси





Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Волинській області.



На небезпечні знахідки натрапили жителі сіл Машів і Журавлине на Ковельщині.



«Місця виявлення обстежили волинські піротехніки. У селі Машів вони виявили гранату Ф-1, а в селі Журавлине – таку ж гранату й артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Усі боєприпаси належать до періоду Другої світової війни», – йдеться у повідомленні.



Небезпечні знахідки піротехніки вилучили й знешкодили на спеціальному майданчику.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські сапери ліквідували 3 боєприпаси, які виявили селяни під час земляних робіт.Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Волинській області.На небезпечні знахідки натрапили жителі сіл Машів і Журавлине на Ковельщині.«Місця виявлення обстежили волинські піротехніки. У селі Машів вони виявили гранату Ф-1, а в селі Журавлине – таку ж гранату й артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Усі боєприпаси належать до періоду Другої світової війни», – йдеться у повідомленні.Небезпечні знахідки піротехніки вилучили й знешкодили на спеціальному майданчику.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію