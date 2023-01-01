У трьох мешканців Волині конфіскують майно за спробу переправлення ухилянтів





Двом обвинуваченим дали по півроку арешту, а їхньому третьому спільнику, який вже мав судимість за зберігання наркотиків, – понад чотири роки тюрми. Також у них всіх суд постановив конфіскувати майно, пише



Зазначимо, що викрили обвинувачених у березні минулого року. Тоді зловмисники планувати переправити в Польщу дев'ятьох чоловіків зі східних областей. З кожного провідники брали по 500 доларів. Переправити їх планували на надувному човні через Західний Буг, але за сто метрів від лінії розмежування групу затримали прикордонники.



У суді троє обвинувачених пояснили, що хотіли заробити грошей, бо ж всі перебувають у «тяжкому майновому стані». Про чоловіків відомо, що двоє – уродженці села Грабове Шацької громади, а третій – з села Столинські Смоляри Рівненської громади.



Шацький райсуд визнав їх у порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон), але звільнив двох з них від основного покарання, призначивши по декілька років іспитового терміну. Третій обвинувачений таки отримав чотири роки ув'язнення, бо мав непогашену судимість.



Прокуратура з цим рішенням не погодилась і подала апеляцію до Волинського апеляційного суду, вимагаючи суворішого покарання. Як йдеться у вироку, колегія суддів визнала, що покарання для переправників було невиправдано м'яким.



Тож вирок Шацького райсуду скасували. Натомість двом уродженцям села Грабове, які раніше отримали по декілька років іспитового терміну, призначили по півроку арешту з конфіскацією усього майна, належного їм на праві приватної власності.



А третьому обвинуваченому, який вже мав непогашену судимість за зберігання наркотиків, суд призначив чотири роки і два місяці тюрми, і також постановив конфіскувати все майно.



Вирок набрав законної сили, щоправда, його ще можна оскаржити в Верховному Суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський апеляційний суд ухвалив новий вирок у справі про трьох провідників ухилянтів, які намагались переправити в Польщу дев'ятьох чоловіків призовного віку.Двом обвинуваченим дали по півроку арешту, а їхньому третьому спільнику, який вже мав судимість за зберігання наркотиків, – понад чотири роки тюрми. Також у них всіх суд постановив конфіскувати майно, пише ZAXID.NET Зазначимо, що викрили обвинувачених у березні минулого року. Тоді зловмисники планувати переправити в Польщу дев'ятьох чоловіків зі східних областей. З кожного провідники брали по 500 доларів. Переправити їх планували на надувному човні через Західний Буг, але за сто метрів від лінії розмежування групу затримали прикордонники.У суді троє обвинувачених пояснили, що хотіли заробити грошей, бо ж всі перебувають у «тяжкому майновому стані». Про чоловіків відомо, що двоє – уродженці села Грабове Шацької громади, а третій – з села Столинські Смоляри Рівненської громади.Шацький райсуд визнав їх у порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон), але звільнив двох з них від основного покарання, призначивши по декілька років іспитового терміну. Третій обвинувачений таки отримав чотири роки ув'язнення, бо мав непогашену судимість.Прокуратура з цим рішенням не погодилась і подала апеляцію до Волинського апеляційного суду, вимагаючи суворішого покарання. Як йдеться у вироку, колегія суддів визнала, що покарання для переправників було невиправдано м'яким.Тож вирок Шацького райсуду скасували. Натомість двом уродженцям села Грабове, які раніше отримали по декілька років іспитового терміну, призначили по півроку арешту з конфіскацією усього майна, належного їм на праві приватної власності.А третьому обвинуваченому, який вже мав непогашену судимість за зберігання наркотиків, суд призначив чотири роки і два місяці тюрми, і також постановив конфіскувати все майно.Вирок набрав законної сили, щоправда, його ще можна оскаржити в Верховному Суді.

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