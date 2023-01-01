У трьох мешканців Волині конфіскують майно за спробу переправлення ухилянтів

У трьох мешканців Волині конфіскують майно за спробу переправлення ухилянтів
Волинський апеляційний суд ухвалив новий вирок у справі про трьох провідників ухилянтів, які намагались переправити в Польщу дев'ятьох чоловіків призовного віку.

Двом обвинуваченим дали по півроку арешту, а їхньому третьому спільнику, який вже мав судимість за зберігання наркотиків, – понад чотири роки тюрми. Також у них всіх суд постановив конфіскувати майно, пише ZAXID.NET.

Зазначимо, що викрили обвинувачених у березні минулого року. Тоді зловмисники планувати переправити в Польщу дев'ятьох чоловіків зі східних областей. З кожного провідники брали по 500 доларів. Переправити їх планували на надувному човні через Західний Буг, але за сто метрів від лінії розмежування групу затримали прикордонники.

У суді троє обвинувачених пояснили, що хотіли заробити грошей, бо ж всі перебувають у «тяжкому майновому стані». Про чоловіків відомо, що двоє – уродженці села Грабове Шацької громади, а третій – з села Столинські Смоляри Рівненської громади.

Шацький райсуд визнав їх у порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон), але звільнив двох з них від основного покарання, призначивши по декілька років іспитового терміну. Третій обвинувачений таки отримав чотири роки ув'язнення, бо мав непогашену судимість.

Прокуратура з цим рішенням не погодилась і подала апеляцію до Волинського апеляційного суду, вимагаючи суворішого покарання. Як йдеться у вироку, колегія суддів визнала, що покарання для переправників було невиправдано м'яким.

Тож вирок Шацького райсуду скасували. Натомість двом уродженцям села Грабове, які раніше отримали по декілька років іспитового терміну, призначили по півроку арешту з конфіскацією усього майна, належного їм на праві приватної власності.

А третьому обвинуваченому, який вже мав непогашену судимість за зберігання наркотиків, суд призначив чотири роки і два місяці тюрми, і також постановив конфіскувати все майно.

Вирок набрав законної сили, щоправда, його ще можна оскаржити в Верховному Суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, майно, конфіскація, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Винниченка на пішохідному переході водій збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 11:19
У двої селах на Волині під час земельних робіт виявили боєприпаси
Сьогодні, 11:15
У трьох мешканців Волині конфіскують майно за спробу переправлення ухилянтів
Сьогодні, 11:05
Волинські гвардійці здавали кров для поранених військовослужбовців. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У бою з окупантами загинув депутат сільради з Волині
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Мешканці Волині та Рівненщини організували схему переправлення ухилянтів за кордон: сума заробітку – до мільйона доларів Мешканці Волині та Рівненщини організували схему переправлення ухилянтів за кордон: сума заробітку – до мільйона доларів
11 квітень, 10:45
На Волині СБУ викрила факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. ФОТО На Волині СБУ викрила факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. ФОТО
23 березень, 15:58
На Волині адвоката та двох його спільників підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. ФОТО На Волині адвоката та двох його спільників підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. ФОТО
18 березень, 10:30
Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон
08 березень, 09:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС
Сьогодні, 12:15
 0
У місті на Волині зіткнулися два велосипедисти: постраждала 45-річна жінка
Сьогодні, 11:53
 0
СБУ повідомила про арешт понад 10 мільярдів гривень з прихованих активів олігарха Новинського
Сьогодні, 11:50
 0
Яка зарплата у Ратнівського селищного голови та його заступників
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині 30-річний чоловік ударив ножем родича
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8