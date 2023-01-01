У Луцьку на Винниченка на пішохідному переході водій збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 11:19
На вулиці Винниченка на пішохідному переході у Луцьку водій збив жінку. Її госпіталізували.
Про це розповів Суспільному завідувач диспетчерської Центру екстреної медицини Станіслав Лінік.
З його слів, жінку відвезли до одного з медичних закладів міста. Поки стан її травмування оцінюють лікарі.
Подія трапилася орієнтовно о 10:30, 4 травня. Рух на вулиці Винниченка ускладнений. Його регулюють поліцейські.
Водій, який збив жінку, розповів Суспільному, що здійснював поворот із другорядної вулиці Степана Бандери ліворуч та не помітив жінку, яка переходила дорогу. З його слів, вона була при свідомості, із забоями.
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Про це розповів Суспільному завідувач диспетчерської Центру екстреної медицини Станіслав Лінік.
З його слів, жінку відвезли до одного з медичних закладів міста. Поки стан її травмування оцінюють лікарі.
Подія трапилася орієнтовно о 10:30, 4 травня. Рух на вулиці Винниченка ускладнений. Його регулюють поліцейські.
Водій, який збив жінку, розповів Суспільному, що здійснював поворот із другорядної вулиці Степана Бандери ліворуч та не помітив жінку, яка переходила дорогу. З його слів, вона була при свідомості, із забоями.
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