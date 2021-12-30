Яка зарплата у Ратнівського селищного голови та його заступників

Яка зарплата у Ратнівського селищного голови та його заступників
У 2022 році на заробітну плату керівництва Ратнівської територіальної громади витратили майже 1 мільйон 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Понад 450 тисяч з цієї суми пішло на зарплату селищного голови.

Відповідну інформацію «Конкурент» отримав у відповідь на інформаційний запит.

Минулого року на оплату праці Ратнівського селищного голови Віталія Бірука витратили майже пів мільйона гривень з бюджету громади. У середньому за 12 місяців роботи він отримував трохи менше як 40 тисяч щомісячно. Найплідніше він працював у жовтні, тоді йому нарахували понад 67 тисяч гривень, та грудні – понад 66 тисяч.

Яка зарплата у Ратнівського селищного голови та його заступників


Олена Антонюк заступниця селищного голови у 2022 році отримала майже 350 тисяч гривень за свою роботу. За місяць в середньому їй нараховували майже 30 тисяч гривень. Найбільше чиновниця заробила у грудні – понад 55 тисяч.

Яка зарплата у Ратнівського селищного голови та його заступників


Іншому заступнику голови селища Ратне Сергію Ковчу нарахували минулого року понад 350 тисяч. Найпліднішим у роботі для нього були грудень та жовтень. Саме тоді він отримав більше як 50 тисяч за свою працю. У середньому за місяць він отримував майже 30 тисяч гривень.

Яка зарплата у Ратнівського селищного голови та його заступників

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Теги: зарплата, Волинь
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