СБУ повідомила про арешт понад 10 мільярдів гривень з прихованих активів олігарха Новинського

СБУ повідомила про арешт понад 10 мільярдів гривень з прихованих активів олігарха Новинського
За матеріалами СБУ суд арештував приховані активи підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 10,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Серед них:

- елітний готельний комплекс у центрі Києва;
- морський торговий порт "Очаків";
- приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - зазначили правоохоронці.

Однак спецслужба викрила злочинну схему і заблокували її.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) триває розслідування.

Нагадаємо, СБУ арештувала майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору, на понад 3,5 мільярдів гривень.

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Теги: Новинський, арешт майна, СБУ
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