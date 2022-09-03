Росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС

Росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС
Російські окупаційні війська розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) військову техніку та вибухівку.

Як повідомляє Державна інспекція з ядерного регулювання, про ці факти заявили представники МАГАТЕ під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС. Вона відбулася у вівторок, 2 травня 2023 року.

Зазначається, що наприкінці липня 2022 року окупанти розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку. У серпні зʼявилася інформація щодо розміщення воєнної техніки в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС. Крім того, неофіційними каналами Держатомрегулювання отримало інформацію щодо зберігання російськими загарбниками техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ВП "Запорізька АЕС", зокрема у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

"Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів. Вкотре наголошуємо, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер. Ядерний тероризм, до якого вдається рф, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі", – йдеться у повідомленні.

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Теги: МАГАТЕ, ЗАЕС, вибухівка
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