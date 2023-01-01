У місті на Волині людей віком 55+ запрошують до університету

У місті на Волині людей віком 55+ запрошують до університету
У Нововолинську запускають проєкт «Університет вільного часу». Для людей віком 55 + буде організоване навчання, курси, тренінги та цікаве проведення часу.

Про це повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус у своєму телеграмі.

Перша зустріч відбудеться у понеділок, 8 травня, о 16:00 год у приміщенні Нововолинської центральної міської бібліотеки.

Запрошують всіх охочих.

"Бажаю всім учасникам змістовного та якісного навчання, нових і корисних знань, а головне – провести час у гарному настрої", - зазначає Борис Карпус.

Детальніше розпитати про наш проєкт можна у керівниці Лариси Жили за телефоном 0679270543.

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Теги: навчання, Волинь
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