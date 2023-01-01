У місті на Волині людей віком 55+ запрошують до університету
Сьогодні, 12:25
У Нововолинську запускають проєкт «Університет вільного часу». Для людей віком 55 + буде організоване навчання, курси, тренінги та цікаве проведення часу.
Про це повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус у своєму телеграмі.
Перша зустріч відбудеться у понеділок, 8 травня, о 16:00 год у приміщенні Нововолинської центральної міської бібліотеки.
Запрошують всіх охочих.
"Бажаю всім учасникам змістовного та якісного навчання, нових і корисних знань, а головне – провести час у гарному настрої", - зазначає Борис Карпус.
Детальніше розпитати про наш проєкт можна у керівниці Лариси Жили за телефоном 0679270543.
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Про це повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус у своєму телеграмі.
Перша зустріч відбудеться у понеділок, 8 травня, о 16:00 год у приміщенні Нововолинської центральної міської бібліотеки.
Запрошують всіх охочих.
"Бажаю всім учасникам змістовного та якісного навчання, нових і корисних знань, а головне – провести час у гарному настрої", - зазначає Борис Карпус.
Детальніше розпитати про наш проєкт можна у керівниці Лариси Жили за телефоном 0679270543.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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