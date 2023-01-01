У місті на Волині людей віком 55+ запрошують до університету





Про це



Перша зустріч відбудеться у понеділок, 8 травня, о 16:00 год у приміщенні Нововолинської центральної міської бібліотеки.



Запрошують всіх охочих.



"Бажаю всім учасникам змістовного та якісного навчання, нових і корисних знань, а головне – провести час у гарному настрої", - зазначає Борис Карпус.



Детальніше розпитати про наш проєкт можна у керівниці Лариси Жили за телефоном 0679270543.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську запускають проєкт «Університет вільного часу». Для людей віком 55 + буде організоване навчання, курси, тренінги та цікаве проведення часу.Про це повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус у своєму телеграмі.Перша зустріч відбудеться у понеділок, 8 травня, о 16:00 год у приміщенні Нововолинської центральної міської бібліотеки.Запрошують всіх охочих."Бажаю всім учасникам змістовного та якісного навчання, нових і корисних знань, а головне – провести час у гарному настрої", - зазначає Борис Карпус.Детальніше розпитати про наш проєкт можна у керівниці Лариси Жили за телефоном 0679270543.

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