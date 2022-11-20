42-річний чоловік з Волині став посмертним донором дружині військового. ФОТО

42-річний чоловік з Волині став посмертним донором дружині військового. ФОТО
Перша в Україні успішна трансплантація від посмертного донора - комплекс “підшлункова-нирка” відбулася у Львові. Лікарі врятували життя молодій мамі - медсестрі з Рівненщини. Донором став 42-річний чоловік з Волині.

Про це повідомляє гендиректор Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

За словами лікаря, пацієнтку, яка отримала комплекс, звуть Оленою. Їй сьогодні виповнилося 33 роки. З дитинства мала діабет, підшлункова не виробляла інсулін. Після народження донечки відмовили нирки. Наразі з нею все чудово. 9-ти годинна операція минула успішно. Донорські органи працюють.Чоловік Олени - військовий. Його відпустка збіглася в часі з операцією дружини. У лікарню він примчав просто з фронту. Чекав під операційною.

"Щасливі, що змогли подарувати здоров'я дружині того, хто нас захищає", - зазначив Олег Самчук.

Сьогодні, 4 травня, пацієнтку виписують з медзакладу.

Крім Олени медики допомогли ще трьом людям.

"І це ще не все! Крім комплексу “підшлункова-нирка” наші лікарі пересадили ще легені, серце і печінку. Рекордна для України кількість трансплантацій в одній лікарні за один день. Операції виконували команди наших трансплантологів, пересадити підшлункову - надзвичайно вибагливий орган - їм допомогли колеги з клініки “Феофанія”, - йдеться в дописі Олега Самчука.

Легені отримав чоловік з Донеччини. Три роки він жив на кисневій підтримці. Печінку трансплантували жителю Закарпаття. Він пережив сім внутрішніх кровотеч за кілька місяців. Це був його останній шанс вижити. Серце дісталося львів’янину. На свій рятівний орган чоловік чекав рік.

Донором для них став 42-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Медики Нововолинської лікарні констатували смерть мозку. Родина погодилася на донорство.

42-річний чоловік з Волині став посмертним донором дружині військового. ФОТО


42-річний чоловік з Волині став посмертним донором дружині військового. ФОТО


42-річний чоловік з Волині став посмертним донором дружині військового. ФОТО

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Теги: Трансплантація, посмертний донор
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