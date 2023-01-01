Волиньгаз інформує, як підтвердити обсяги споживання газу онлайн

АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, презентує для своїх клієнтів нову опцію. Відтепер всі користувачі особистого кабінету на сайті 104.ua можуть згенерувати довідку про спожитий природний газ.Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Завантажити довідку з обсягами газу за останні півроку можна в особистому кабінеті на сайті 104.ua в розділі «Документи». Ця довідка стане у нагоді, якщо постачальник газу зробив некоректні нарахування.Компанія 104.ua активно розвиває онлайн сервіси для споживачів природного газу. Такі новації впроваджує для зручності, тож дбає про своїх клієнтів. Переведення в онлайн стандартних послуг і довідок лише один з напрямків. Кожен користувач особистого кабінету на сайті 104.ua може згенерувати довідку про обсяги спожитого газу самостійно. В довідці будуть зазначені обсяги газу, які передані постачальнику газу через інформаційну платформу.«Цю довідку ми розробили з огляду на численні скарги споживачів на те, що обсяги спожитого газу не збігаються з тим, що виставляє в платіжці Нафтогаз, - говорить, начальник управління онлайн 104.ua. - Довідка формується автоматично за останні півроку. Завдяки нанесеному QR-коду ви можете надати її в підтримку Нафтогазу. Після завантаження їм буде доступний ваш EIC-код і обсяги споживання за останні півроку».Автоматично сформована онлайн довідка стане у нагоді клієнтам 104.ua, які хочуть оскаржити невідповідні нарахування постачальника і довести свою правоту співробітникам Нафтогазу. Дані про обсяги споживання доступні після сканування QR-коду і отримуються напряму із системи 104.ua. Формувати подібну довідку можна один раз на день.Нагадаємо, що раніше в онлайн формат перевели довідку про стан розрахунків за розподіл природного газу. Вона також доступна в кабінеті 104.ua.