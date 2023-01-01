На війні загинув 39-річний Герой з Волині Сергій Козуля

На війні загинув 39-річний Герой з Волині Сергій Козуля
Ковельська громада втратила ще одного воїна. 3 травня 2023 року в результаті смертельного поранення на Сході загинув Козуля Сергій Іванович 27.08.1983 р.н.

Про це повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Минулого року, вже 25 лютого, Сергій добровільно вступив до складу Сил територіальної оборони України, був стрільцем військової частини А7063, до кінця залишався відданим присязі на вірність українському народові.

"Ми чекаємо, що тіло Сергія Козулі доправлять у Ковель найближчими днями. Про день та порядок чину похорону повідомимо згодом", - йдеться у дописі.

У Сергія Козулі, якому тепер назавжди 39 років, лишилися батьки, дружина і двоє синів.

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Теги: війна, Росія, Україна
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