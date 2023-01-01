На війні загинув 39-річний Герой з Волині Сергій Козуля

Козуля Сергій Іванович 27.08.1983 р.н.



Про це Ігор Чайка.



Минулого року, вже 25 лютого, Сергій добровільно вступив до складу Сил територіальної оборони України, був стрільцем військової частини А7063, до кінця залишався відданим присязі на вірність українському народові.



"Ми чекаємо, що тіло Сергія Козулі доправлять у Ковель найближчими днями. Про день та порядок чину похорону повідомимо згодом", - йдеться у дописі.



У Сергія Козулі, якому тепер назавжди 39 років, лишилися батьки, дружина і двоє синів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада втратила ще одного воїна. 3 травня 2023 року в результаті смертельного поранення на Сході загинувІванович 27.08.1983 р.н.Про це повідомляє міський голова КовеляМинулого року, вже 25 лютого, Сергій добровільно вступив до складу Сил територіальної оборони України, був стрільцем військової частини А7063, до кінця залишався відданим присязі на вірність українському народові."Ми чекаємо, що тіло Сергія Козулі доправлять у Ковель найближчими днями. Про день та порядок чину похорону повідомимо згодом", - йдеться у дописі.У Сергія Козулі, якому тепер назавжди 39 років, лишилися батьки, дружина і двоє синів.

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