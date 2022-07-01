На Волині обрали запобіжний захід посадовиці, яка підозрюється у розтраті 200 тонн зерна

На Волині обрали запобіжний захід посадовиці, яка підозрюється у розтраті 200 тонн зерна
На Волині обрали запобіжний захід посадовиці, яка підозрюється у розтраті 200 тонн зерна, орієнтовною вартістю 1,3 млн грн.

Про це повідомили у Теруправлінні Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Відомо, що посадовиця одного із державного акціонерного товариства самовільно відвантажувала зернові врожаю 2021 року на користь певних осіб, без відома свого керівництва.

Їй повідомили про підозру за ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та призначили запобіжний захід.

Це зерно обліковувалося на залишках та перебувало на відповідальному зберіганні. Зловживаючи службовим становищем, особа завдала державному підприємству майнової шкоди.

Нагадаємо, працівницю зерносховища на Волині викрили на махінації із пшеницею на 1,3 мільйона гривень.

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Теги: запобіжний захід, махінації, Волинь
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