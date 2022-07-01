На Волині обрали запобіжний захід посадовиці, яка підозрюється у розтраті 200 тонн зерна





Про це



Відомо, що посадовиця одного із державного акціонерного товариства самовільно відвантажувала зернові врожаю 2021 року на користь певних осіб, без відома свого керівництва.



Їй повідомили про підозру за ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та призначили запобіжний захід.



Це зерно обліковувалося на залишках та перебувало на відповідальному зберіганні. Зловживаючи службовим становищем, особа завдала державному підприємству майнової шкоди.



Нагадаємо,

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