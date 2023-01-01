У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія без прав: у салоні була маленька дитина

Відсутність водійського посвідчення та нетверезий стан не завадили молодому чоловіку сісти за кермо та перевозити без дитячого автокрісла малюка. Такий випадок виявили наші патрульні учора, 3 травня, на вулиці Боженка у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Близько 22-ї години вони зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 20-річного громадянина. Причиною зупинки стало те, що пасажир, який перебував на передньому сидінні, тримав на руках маленьку дитину.У водія поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.Йому запропонували пройти огляд на місці події, й результат виявився позитивним. Прилад Drager показав 2,18 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 11 разів.Крім того, під час перевірки документів виявилося, що керманич ніколи не отримував водійське посвідчення. А ще він не зміг пред’явити інспекторам страховий поліс.На керманича патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), а також ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.