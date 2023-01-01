У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія без прав: у салоні була маленька дитина
Сьогодні, 14:50
Відсутність водійського посвідчення та нетверезий стан не завадили молодому чоловіку сісти за кермо та перевозити без дитячого автокрісла малюка. Такий випадок виявили наші патрульні учора, 3 травня, на вулиці Боженка у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Близько 22-ї години вони зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 20-річного громадянина. Причиною зупинки стало те, що пасажир, який перебував на передньому сидінні, тримав на руках маленьку дитину.
У водія поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Йому запропонували пройти огляд на місці події, й результат виявився позитивним. Прилад Drager показав 2,18 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 11 разів.
Крім того, під час перевірки документів виявилося, що керманич ніколи не отримував водійське посвідчення. А ще він не зміг пред’явити інспекторам страховий поліс.
На керманича патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), а також ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Близько 22-ї години вони зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 20-річного громадянина. Причиною зупинки стало те, що пасажир, який перебував на передньому сидінні, тримав на руках маленьку дитину.
У водія поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Йому запропонували пройти огляд на місці події, й результат виявився позитивним. Прилад Drager показав 2,18 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 11 разів.
Крім того, під час перевірки документів виявилося, що керманич ніколи не отримував водійське посвідчення. А ще він не зміг пред’явити інспекторам страховий поліс.
На керманича патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), а також ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія без прав: у салоні була маленька дитина
Сьогодні, 14:50
На Волині обрали запобіжний захід посадовиці, яка підозрюється у розтраті 200 тонн зерна
Сьогодні, 14:22
Волинянин на «списаному» танку розбив російську бойову машину
Сьогодні, 13:50
На війні загинув 39-річний Герой з Волині Сергій Козуля
Сьогодні, 13:32
Медіа