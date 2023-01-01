У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія без прав: у салоні була маленька дитина

У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія без прав: у салоні була маленька дитина
Відсутність водійського посвідчення та нетверезий стан не завадили молодому чоловіку сісти за кермо та перевозити без дитячого автокрісла малюка. Такий випадок виявили наші патрульні учора, 3 травня, на вулиці Боженка у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Близько 22-ї години вони зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 20-річного громадянина. Причиною зупинки стало те, що пасажир, який перебував на передньому сидінні, тримав на руках маленьку дитину.
У водія поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Йому запропонували пройти огляд на місці події, й результат виявився позитивним. Прилад Drager показав 2,18 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 11 разів.
Крім того, під час перевірки документів виявилося, що керманич ніколи не отримував водійське посвідчення. А ще він не зміг пред’явити інспекторам страховий поліс.
У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія без прав: у салоні була маленька дитина

На керманича патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), а також ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, водій, алкоголь, малюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія без прав: у салоні була маленька дитина
Сьогодні, 14:50
Зеленський розповів, коли світ зможе побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі
Сьогодні, 14:35
На Волині обрали запобіжний захід посадовиці, яка підозрюється у розтраті 200 тонн зерна
Сьогодні, 14:22
Волинянин на «списаному» танку розбив російську бойову машину
Сьогодні, 13:50
На війні загинув 39-річний Герой з Волині Сергій Козуля
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Поблизу Луцька на блокпосту затримали п'яного водія Поблизу Луцька на блокпосту затримали п'яного водія
29 квітень, 11:19
У Луцьку небайдужий чоловік допоміг затримати п'яного водія, який мало не скоїв аварію У Луцьку небайдужий чоловік допоміг затримати п'яного водія, який мало не скоїв аварію
27 квітень, 10:52
У Луцьку на блокпосту затримали водія, який незаконно перевозив 27 ящиків з алкоголем У Луцьку на блокпосту затримали водія, який незаконно перевозив 27 ящиків з алкоголем
20 квітень, 12:07
У Луцьку п'яний водій таксі приїхав на виклик і розбив авто У Луцьку п'яний водій таксі приїхав на виклик і розбив авто
13 лютий, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія без прав: у салоні була маленька дитина
Сьогодні, 14:50
 0
Зеленський розповів, коли світ зможе побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі
Сьогодні, 14:35
 0
На Волині обрали запобіжний захід посадовиці, яка підозрюється у розтраті 200 тонн зерна
Сьогодні, 14:22
 0
Волинянин на «списаному» танку розбив російську бойову машину
Сьогодні, 13:50
 0
На війні загинув 39-річний Герой з Волині Сергій Козуля
Сьогодні, 13:32
 0
Медіа
відео
1/8