У батьків з Волині війна відібрала двох синів

Давидюків із села Старі Червища Прилісненської територіальної громади Камінь-Каширського району чергова непоправна трагедія: 28 квітня поховали найстаршого їхнього сина-військовослужбовця Олега, якого медики так і не змогли виходити від отриманих на передовій поранень.



А п’ять років тому після участі в бойових діях в зоні АТО поступово згасло здоров’я й життя і їхнього середульшого сина Богдана, - пише



Олег Олександрович Давидюк був мобілізований до війська ще на початку березня 2022 року. Солдат воював у складі 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Під час виконання бойового завдання на Луганщині 4 січня отримав поранення. За життя бійця боролися лікарі госпіталів Харкова та Києва. Але 23 квітня 31-річний військовослужбовець все ж втомився від тривалого кількамісячного бою зі смертю, його мужнє, але вже надто змучене серце зупинилося назавжди…



Остання дорога Олега Давидюка в цьому світі була встелена вишневим цвітом, сонячними нарцисами та полум’яними тюльпанами. Йому шанобливо вклонилися жителі усіх сіл громади, що вийшли на центральні вулиці провести кортеж «На щиті». Поховали воїна з усіма військовими почестями на його коханій рідній землі, яку так не хотів полишати. Він пішов у засвіти Героєм.



Нагадаємо, у лікарні в Києві







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