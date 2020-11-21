У місті на Волині зупиняють на ремонт дві котельні





Про це Ігор Чайка.



У зв’язку з проведенням планово-ремонтних робіт на котельнях по вул. Гетьмана Скоропадського, 14, (колишня вул. Смірнова) та по вул. Володимирська, 142, з 08.05.2023 по 07.06.2023 буде припинено подачу гарячого водопостачання мешканцям будинків, які обслуговуються відповідною котельнею.



Зокрема, за такими адресами:

- вул. Гетьмана Скоропадського, 1

- вул. Гетьмана Скоропадського, 3

- вул. Гетьмана Скоропадського, 17

- вул. Гетьмана Скоропадського, 14А

- вул. Вітовського,1А

- вул. Вітовського, 2А

- вул. Грушевського, 18

- вул. Грушевського, 24

- вул. Данилюка, 2

- вул. Володимирська, 140

- вул. Володимирська, 140А

- вул. Володимирська, 142А

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 8 травня, дві котельні ПТМ «Ковельтепло» зупиняються для проведення планового ремонту.Про це повідомив мер містаУ зв’язку з проведенням планово-ремонтних робіт на котельнях по вул. Гетьмана Скоропадського, 14, (колишня вул. Смірнова) та по вул. Володимирська, 142, з 08.05.2023 по 07.06.2023 буде припинено подачу гарячого водопостачання мешканцям будинків, які обслуговуються відповідною котельнею.Зокрема, за такими адресами:- вул. Гетьмана Скоропадського, 1- вул. Гетьмана Скоропадського, 3- вул. Гетьмана Скоропадського, 17- вул. Гетьмана Скоропадського, 14А- вул. Вітовського,1А- вул. Вітовського, 2А- вул. Грушевського, 18- вул. Грушевського, 24- вул. Данилюка, 2- вул. Володимирська, 140- вул. Володимирська, 140А- вул. Володимирська, 142А

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