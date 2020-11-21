У місті на Волині зупиняють на ремонт дві котельні
Сьогодні, 15:45
У понеділок, 8 травня, дві котельні ПТМ «Ковельтепло» зупиняються для проведення планового ремонту.
Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
У зв’язку з проведенням планово-ремонтних робіт на котельнях по вул. Гетьмана Скоропадського, 14, (колишня вул. Смірнова) та по вул. Володимирська, 142, з 08.05.2023 по 07.06.2023 буде припинено подачу гарячого водопостачання мешканцям будинків, які обслуговуються відповідною котельнею.
Зокрема, за такими адресами:
- вул. Гетьмана Скоропадського, 1
- вул. Гетьмана Скоропадського, 3
- вул. Гетьмана Скоропадського, 17
- вул. Гетьмана Скоропадського, 14А
- вул. Вітовського,1А
- вул. Вітовського, 2А
- вул. Грушевського, 18
- вул. Грушевського, 24
- вул. Данилюка, 2
- вул. Володимирська, 140
- вул. Володимирська, 140А
- вул. Володимирська, 142А
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Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
У зв’язку з проведенням планово-ремонтних робіт на котельнях по вул. Гетьмана Скоропадського, 14, (колишня вул. Смірнова) та по вул. Володимирська, 142, з 08.05.2023 по 07.06.2023 буде припинено подачу гарячого водопостачання мешканцям будинків, які обслуговуються відповідною котельнею.
Зокрема, за такими адресами:
- вул. Гетьмана Скоропадського, 1
- вул. Гетьмана Скоропадського, 3
- вул. Гетьмана Скоропадського, 17
- вул. Гетьмана Скоропадського, 14А
- вул. Вітовського,1А
- вул. Вітовського, 2А
- вул. Грушевського, 18
- вул. Грушевського, 24
- вул. Данилюка, 2
- вул. Володимирська, 140
- вул. Володимирська, 140А
- вул. Володимирська, 142А
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