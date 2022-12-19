Мало не підстрелили товариша: білоруські прикордонники зганьбилися, збиваючи український дрон. ВІДЕО

Мало не підстрелили товариша: білоруські прикордонники зганьбилися, збиваючи український дрон. ВІДЕО
Білоруські прикордонники зганьбилися, коли спробували відкрити вогонь по українському дрону, що моніторив лінію державного кордону України. Білоруси так і не змогли попасти в БПЛА в жодному положенні: ні стоячи, ні лежачи.

Про це повідомляє Telegram-канал «Мая Краіна Беларусь».

На відео прикордонники Білорусі стріляють по дрону на кордоні з Україною, використавши звичайну стрілецьку зброю. Вони висадили кілька обойм, але збити БПЛА їм не вдалося, хоча мало не підстрелили одне одного.

"Тепер ви розумієте, чому лукашенківська армія не бере участь у війні? Вони навіть стріляти не вміють", - йдеться у повідомленні.



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Теги: дрон, білоруси
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