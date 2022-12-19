Мало не підстрелили товариша: білоруські прикордонники зганьбилися, збиваючи український дрон. ВІДЕО





Про це повідомляє Telegram-канал



На відео прикордонники Білорусі стріляють по дрону на кордоні з Україною, використавши звичайну стрілецьку зброю. Вони висадили кілька обойм, але збити БПЛА їм не вдалося, хоча мало не підстрелили одне одного.



"Тепер ви розумієте, чому лукашенківська армія не бере участь у війні? Вони навіть стріляти не вміють", - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруські прикордонники зганьбилися, коли спробували відкрити вогонь по українському дрону, що моніторив лінію державного кордону України. Білоруси так і не змогли попасти в БПЛА в жодному положенні: ні стоячи, ні лежачи.Про це повідомляє Telegram-канал «Мая Краіна Беларусь» На відео прикордонники Білорусі стріляють по дрону на кордоні з Україною, використавши звичайну стрілецьку зброю. Вони висадили кілька обойм, але збити БПЛА їм не вдалося, хоча мало не підстрелили одне одного."Тепер ви розумієте, чому лукашенківська армія не бере участь у війні? Вони навіть стріляти не вміють", - йдеться у повідомленні.

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