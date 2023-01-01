У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
На війні загинув 32-річний житель села Заболоття Головненської громади на Волині Іван Самусік. У громаді - трьохденна жалоба.
Відповідне розпорядження підписав селищний голова Микола Демедюк, - повідомляють у громаді.
«У дні жалоби просимо приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», - йдеться у розпорядженні.
Про час, дату зустрічі кортежу з загиблим, проведення чину похорону повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Відповідне розпорядження підписав селищний голова Микола Демедюк, - повідомляють у громаді.
«У дні жалоби просимо приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», - йдеться у розпорядженні.
Про час, дату зустрічі кортежу з загиблим, проведення чину похорону повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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