У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком

Іван Самусік. У громаді - трьохденна жалоба.



Відповідне розпорядження підписав селищний голова Микола Демедюк, -



«У дні жалоби просимо приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», - йдеться у розпорядженні.



Про час, дату зустрічі кортежу з загиблим, проведення чину похорону повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув 32-річний житель села Заболоття Головненської громади на Волині. У громаді - трьохденна жалоба.Відповідне розпорядження підписав селищний голова Микола, - повідомляють у громаді.«У дні жалоби просимо приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», - йдеться у розпорядженні.Про час, дату зустрічі кортежу з загиблим, проведення чину похорону повідомлять пізніше.

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