У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком

У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
На війні загинув 32-річний житель села Заболоття Головненської громади на Волині Іван Самусік. У громаді - трьохденна жалоба.

Відповідне розпорядження підписав селищний голова Микола Демедюк, - повідомляють у громаді.

«У дні жалоби просимо приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», - йдеться у розпорядженні.

Про час, дату зустрічі кортежу з загиблим, проведення чину похорону повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Сьогодні, 16:40
У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
Мало не підстрелили товариша: білоруські прикордонники зганьбилися, збиваючи український дрон. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
Польські перевізники заблокували трасу до пункту пропуску «Дорогуськ», що на кордоні з Волинню
Сьогодні, 16:10
У місті на Волині зупиняють на ремонт дві котельні
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Нідерланди ведуть переговори щодо передачі F-16 для України, – прем'єр Нідерланди ведуть переговори щодо передачі F-16 для України, – прем'єр
Сьогодні, 15:35
У батьків з Волині війна відібрала двох синів У батьків з Волині війна відібрала двох синів
Сьогодні, 15:25
Зеленський розповів, коли світ зможе побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі Зеленський розповів, коли світ зможе побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі
Сьогодні, 14:35
Волинянин на «списаному» танку розбив російську бойову машину Волинянин на «списаному» танку розбив російську бойову машину
Сьогодні, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Сьогодні, 16:40
 0
У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
 0
Мало не підстрелили товариша: білоруські прикордонники зганьбилися, збиваючи український дрон. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
 0
Польські перевізники заблокували трасу до пункту пропуску «Дорогуськ», що на кордоні з Волинню
Сьогодні, 16:10
 0
У місті на Волині зупиняють на ремонт дві котельні
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8