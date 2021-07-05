На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Нагадаємо, у ніч на вівторок, 2 травня, в селі Видраниця у будинку за місцем проживання із слідами насильницької смерті



Поліцейські оперативно встановили, що під час конфлікту, молодший син постраждалого, 39-річний місцевий житель, декілька разів вдарив батька ножем. Від отриманих травм він помер.



Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.



Сьогодні, 4 травня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.



Слідство триває. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підозрюваному в вбивстві батька на Ратнівщині обрали запобіжний захід.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, у ніч на вівторок, 2 травня, в селі Видраниця у будинку за місцем проживання із слідами насильницької смерті виявили тіло 69-річного чоловіка Поліцейські оперативно встановили, що під час конфлікту, молодший син постраждалого, 39-річний місцевий житель, декілька разів вдарив батька ножем. Від отриманих травм він помер.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.Сьогодні, 4 травня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Слідство триває. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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