На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою

На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Підозрюваному в вбивстві батька на Ратнівщині обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 2 травня, в селі Видраниця у будинку за місцем проживання із слідами насильницької смерті виявили тіло 69-річного чоловіка.

Поліцейські оперативно встановили, що під час конфлікту, молодший син постраждалого, 39-річний місцевий житель, декілька разів вдарив батька ножем. Від отриманих травм він помер.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

Сьогодні, 4 травня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Слідство триває. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, вбивство, батько, син
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