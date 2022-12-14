Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



У зв’язку з цим, польською Стороною можливе призупинення оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.



Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.



"Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Про термін проведення акції поінформуємо додатково", зазначають у Волинському прикордонному загоні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польщі, сьогодні, 4 травня, розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.У зв’язку з цим, польською Стороною можливе призупинення оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку."Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Про термін проведення акції поінформуємо додатково", зазначають у Волинському прикордонному загоні.

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