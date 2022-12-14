Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 17:15
За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польщі, сьогодні, 4 травня, розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
У зв’язку з цим, польською Стороною можливе призупинення оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.
Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.
"Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Про термін проведення акції поінформуємо додатково", зазначають у Волинському прикордонному загоні.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
У зв’язку з цим, польською Стороною можливе призупинення оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.
Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.
"Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Про термін проведення акції поінформуємо додатково", зазначають у Волинському прикордонному загоні.
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