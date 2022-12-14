Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»

Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польщі, сьогодні, 4 травня, розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

У зв’язку з цим, польською Стороною можливе призупинення оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

"Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Про термін проведення акції поінформуємо додатково", зазначають у Волинському прикордонному загоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, Волинська митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
Сьогодні, 18:17
Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 17:15
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Сьогодні, 17:00
На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Сьогодні, 16:40
У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають
31 січень, 12:10
Волинські митники передали до суду французькі стародруки, які вилучили на «Ягодині» Волинські митники передали до суду французькі стародруки, які вилучили на «Ягодині»
25 січень, 20:22
Черги на в'їзд до України відсутні: яка ситуація на волинських пунктах пропуску Черги на в'їзд до України відсутні: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
09 січень, 15:35
У «Ягодині» почала діяти електронна черга для вантажівок. ВІДЕО У «Ягодині» почала діяти електронна черга для вантажівок. ВІДЕО
14 грудень, 2022, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
Сьогодні, 18:17
 0
Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 17:15
 0
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Сьогодні, 16:40
 0
У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8