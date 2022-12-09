На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
Сьогодні, 18:17
У Володимирі на території ліцею імені Олександра Цинкаловського проводять археологічні розкопки. На цій території планують збудувати укриття для учнів ліцею.
Про це розповів Суспільному директор навчального закладу Олександр Романюк.
Розкопки у Володимирі розпочалися наприкінці березня 2023 року. Їх ініціював ліцей імені Олександра Цинкаловського, бо на цій території планують збудувати укриття для учнів навчального закладу, — каже його директор Олександр Романюк.
З його слів, ліцей – це єдиний навчальний заклад у Володимирі, який не має спеціально обладнаного сховища. Нині 700 учнів ліцею навчаються в чотирьох різних навчальних закладах міста.
Олександр Романюк говорить, що на місці, де зараз тривають розкопки, до 1 вересня планують збудувати сучасне укриття на 490 сидячих місць, а далі – звести новий навчальний корпус на три поверхи. На будівництво сховища із бюджету Володимирської міськради виділили 30 мільйонів гривень, — розповів директор ліцею. Каже: розкопки теж профінансувала громада, на це витратили два з половиною мільйони гривень.
Археологічні дослідження наразі виконуються на площі 532 квадратних метри. Це перший етап дослідження. На другому досліджуватимуть територію у 518 квадратних метрів, усі археологічні роботи планують завершити до 1 червня, – каже Віктор Баюк.
До археологічних досліджень залучили 14 студентів Волинського національного університету.
Студент-третьокурсник за спеціальністю "археологія" втретє бере участь в розкопках. Каже: робота складна, але цікава, бо вдається знаходити цікаві артефакти.
Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у музейний фонд Володимира.
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Про це розповів Суспільному директор навчального закладу Олександр Романюк.
Розкопки у Володимирі розпочалися наприкінці березня 2023 року. Їх ініціював ліцей імені Олександра Цинкаловського, бо на цій території планують збудувати укриття для учнів навчального закладу, — каже його директор Олександр Романюк.
З його слів, ліцей – це єдиний навчальний заклад у Володимирі, який не має спеціально обладнаного сховища. Нині 700 учнів ліцею навчаються в чотирьох різних навчальних закладах міста.
Олександр Романюк говорить, що на місці, де зараз тривають розкопки, до 1 вересня планують збудувати сучасне укриття на 490 сидячих місць, а далі – звести новий навчальний корпус на три поверхи. На будівництво сховища із бюджету Володимирської міськради виділили 30 мільйонів гривень, — розповів директор ліцею. Каже: розкопки теж профінансувала громада, на це витратили два з половиною мільйони гривень.
Археологічні дослідження наразі виконуються на площі 532 квадратних метри. Це перший етап дослідження. На другому досліджуватимуть територію у 518 квадратних метрів, усі археологічні роботи планують завершити до 1 червня, – каже Віктор Баюк.
До археологічних досліджень залучили 14 студентів Волинського національного університету.
Студент-третьокурсник за спеціальністю "археологія" втретє бере участь в розкопках. Каже: робота складна, але цікава, бо вдається знаходити цікаві артефакти.
Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у музейний фонд Володимира.
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