На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею





Про це розповів Олександр Романюк.



Розкопки у Володимирі розпочалися наприкінці березня 2023 року. Їх ініціював ліцей імені Олександра Цинкаловського, бо на цій території планують збудувати укриття для учнів навчального закладу, — каже його директор Олександр Романюк.



З його слів, ліцей – це єдиний навчальний заклад у Володимирі, який не має спеціально обладнаного сховища. Нині 700 учнів ліцею навчаються в чотирьох різних навчальних закладах міста.



Олександр Романюк говорить, що на місці, де зараз тривають розкопки, до 1 вересня планують збудувати сучасне укриття на 490 сидячих місць, а далі – звести новий навчальний корпус на три поверхи. На будівництво сховища із бюджету Володимирської міськради виділили 30 мільйонів гривень, — розповів директор ліцею. Каже: розкопки теж профінансувала громада, на це витратили два з половиною мільйони гривень.



Археологічні дослідження наразі виконуються на площі 532 квадратних метри. Це перший етап дослідження. На другому досліджуватимуть територію у 518 квадратних метрів, усі археологічні роботи планують завершити до 1 червня, – каже Віктор Баюк.



До археологічних досліджень залучили 14 студентів Волинського національного університету.



Студент-третьокурсник за спеціальністю "археологія" втретє бере участь в розкопках. Каже: робота складна, але цікава, бо вдається знаходити цікаві артефакти.



Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у музейний фонд Володимира.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на території ліцею імені Олександра Цинкаловського проводять археологічні розкопки. На цій території планують збудувати укриття для учнів ліцею.Про це розповів Суспільному директор навчального закладуРозкопки у Володимирі розпочалися наприкінці березня 2023 року. Їх ініціював ліцей імені Олександра Цинкаловського, бо на цій території планують збудувати укриття для учнів навчального закладу, — каже його директор Олександр Романюк.З його слів, ліцей – це єдиний навчальний заклад у Володимирі, який не має спеціально обладнаного сховища. Нині 700 учнів ліцею навчаються в чотирьох різних навчальних закладах міста.Олександр Романюк говорить, що на місці, де зараз тривають розкопки, до 1 вересня планують збудувати сучасне укриття на 490 сидячих місць, а далі – звести новий навчальний корпус на три поверхи. На будівництво сховища із бюджету Володимирської міськради виділили 30 мільйонів гривень, — розповів директор ліцею. Каже: розкопки теж профінансувала громада, на це витратили два з половиною мільйони гривень.Археологічні дослідження наразі виконуються на площі 532 квадратних метри. Це перший етап дослідження. На другому досліджуватимуть територію у 518 квадратних метрів, усі археологічні роботи планують завершити до 1 червня, – каже Віктор Баюк.До археологічних досліджень залучили 14 студентів Волинського національного університету.Студент-третьокурсник за спеціальністю "археологія" втретє бере участь в розкопках. Каже: робота складна, але цікава, бо вдається знаходити цікаві артефакти.Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у музейний фонд Володимира.

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