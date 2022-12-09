На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею

На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
У Володимирі на території ліцею імені Олександра Цинкаловського проводять археологічні розкопки. На цій території планують збудувати укриття для учнів ліцею.

Про це розповів Суспільному директор навчального закладу Олександр Романюк.

Розкопки у Володимирі розпочалися наприкінці березня 2023 року. Їх ініціював ліцей імені Олександра Цинкаловського, бо на цій території планують збудувати укриття для учнів навчального закладу, — каже його директор Олександр Романюк.

З його слів, ліцей – це єдиний навчальний заклад у Володимирі, який не має спеціально обладнаного сховища. Нині 700 учнів ліцею навчаються в чотирьох різних навчальних закладах міста.

Олександр Романюк говорить, що на місці, де зараз тривають розкопки, до 1 вересня планують збудувати сучасне укриття на 490 сидячих місць, а далі – звести новий навчальний корпус на три поверхи. На будівництво сховища із бюджету Володимирської міськради виділили 30 мільйонів гривень, — розповів директор ліцею. Каже: розкопки теж профінансувала громада, на це витратили два з половиною мільйони гривень.

Археологічні дослідження наразі виконуються на площі 532 квадратних метри. Це перший етап дослідження. На другому досліджуватимуть територію у 518 квадратних метрів, усі археологічні роботи планують завершити до 1 червня, – каже Віктор Баюк.

До археологічних досліджень залучили 14 студентів Волинського національного університету.
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею

Студент-третьокурсник за спеціальністю "археологія" втретє бере участь в розкопках. Каже: робота складна, але цікава, бо вдається знаходити цікаві артефакти.

Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у музейний фонд Володимира.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, укриття, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
Сьогодні, 18:17
Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 17:15
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Сьогодні, 17:00
На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Сьогодні, 16:40
У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
У місті на Волині майже «з нуля» будують укриття в школі. ФОТО У місті на Волині майже «з нуля» будують укриття в школі. ФОТО
09 грудень, 2022, 06:31
У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм
20 лютий, 11:15
Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад 200 тисяч бюджетних коштів на ремонті укриттів Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад 200 тисяч бюджетних коштів на ремонті укриттів
17 лютий, 12:25
Яка ситуація із укриттями на Волині на 331-ий день повномасштабного вторгнення. ВІДЕО Яка ситуація із укриттями на Волині на 331-ий день повномасштабного вторгнення. ВІДЕО
20 січень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
Сьогодні, 18:17
 0
Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 17:15
 0
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Сьогодні, 16:40
 0
У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8