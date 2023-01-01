Очільника Одеси Труханова взяли під варту

Геннадія Труханова взяли під варту у справі про одеський завод «Краян».



Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише



Що це за справа?



Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.



Крім того, директора приватної компанії-продавця будівлі обвинувачують у вчиненні злочинів за статтею про фіктивне підприємництво та замах на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.



1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019-го Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших у розтраті 92 млн грн. Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міського голову Одесивзяли під варту у справі про одеський завод «Краян».Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише Громадське Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.Крім того, директора приватної компанії-продавця будівлі обвинувачують у вчиненні злочинів за статтею про фіктивне підприємництво та замах на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019-го Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших у розтраті 92 млн грн. Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.

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