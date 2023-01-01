Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Сьогодні, 17:00
Міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі про одеський завод «Краян».
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише Громадське.
Що це за справа?
Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.
Крім того, директора приватної компанії-продавця будівлі обвинувачують у вчиненні злочинів за статтею про фіктивне підприємництво та замах на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019-го Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших у розтраті 92 млн грн. Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише Громадське.
Що це за справа?
Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.
Крім того, директора приватної компанії-продавця будівлі обвинувачують у вчиненні злочинів за статтею про фіктивне підприємництво та замах на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019-го Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших у розтраті 92 млн грн. Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
Сьогодні, 18:17
Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 17:15
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Сьогодні, 17:00
Медіа