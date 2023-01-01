Очільника Одеси Труханова взяли під варту

Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі про одеський завод «Краян».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише Громадське.

Що це за справа?

Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

Крім того, директора приватної компанії-продавця будівлі обвинувачують у вчиненні злочинів за статтею про фіктивне підприємництво та замах на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.

1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019-го Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших у розтраті 92 млн грн. Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одеса, варта, мер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
Сьогодні, 18:17
Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 17:15
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Сьогодні, 17:00
На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Сьогодні, 16:40
У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
Винесли вирок злочинцеві, який у Луцьку втік з-під варти Винесли вирок злочинцеві, який у Луцьку втік з-під варти
10 квітень, 18:01
Білоруська пропаганда услід за російською поширює вкид про «павєстачнікав на скорай помащі» Білоруська пропаганда услід за російською поширює вкид про «павєстачнікав на скорай помащі»
24 січень, 12:10
Волинянин побив та пограбував жінку в Одесі Волинянин побив та пограбував жінку в Одесі
23 січень, 11:15
Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні
03 січень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На місці археологічних розкопок на Волині планують збудувати укриття для учнів ліцею
Сьогодні, 18:17
 0
Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 17:15
 0
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині син убив батька: підозрюваному призначили 60 діб тримання під вартою
Сьогодні, 16:40
 0
У громаді на Волині — триденна жалоба за загиблим на війні Іваном Самусіком
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8