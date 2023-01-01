Гуменюк припускає, що рф посилить атаки на мирне населення





Про це під час брифінгу в Media Center Odesa повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає



«Скоріш за все, вони будуть нарощувати засоби тиску на мирне населення, тому що в умовах розрекламованого контрнаступу вони намагаються таким чином протидіяти, не маючи інших способів досягти якогось результату. І для свого внутрішнього споживача країна-терорист потребує таких псевдоперемог, які вони, на жаль, демонструють, зокрема на Херсонщині», - наголосила речниця.



Армія рф минулої доби здійснила 98 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого загинули 23 людини та поранені 46, зокрема двоє дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчим часом війська рф можуть посилити атаки на мирне населення.Про це під час брифінгу в Media Center Odesa повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Укрінформ «Скоріш за все, вони будуть нарощувати засоби тиску на мирне населення, тому що в умовах розрекламованого контрнаступу вони намагаються таким чином протидіяти, не маючи інших способів досягти якогось результату. І для свого внутрішнього споживача країна-терорист потребує таких псевдоперемог, які вони, на жаль, демонструють, зокрема на Херсонщині», - наголосила речниця.Армія рф минулої доби здійснила 98 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого загинули 23 людини та поранені 46, зокрема двоє дітей.

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