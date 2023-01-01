Омбудсмен розповів, скільки цивільних українців перебуває у російському полоні

Дмитра Лубінця Росія утримує у полоні понад 20 тисяч цивільних українців, однак ця цифра може бути набагато більша.



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"За нашими приблизними оцінками, РФ наразі утримує понад 20 тис. цивільних заручників", - зазначив омбудсмен на прес-конференції.



За словами Лубінця, ці дані базуються на підставі звернень особисто до уповноваженого від родичів, чиїх рідних та близьких затримали окупанти.



Він уточнив, що ця цифра набагато більша, адже українці, які наразі перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях, до омбудсмена не звертаються або звертаються дуже рідко, бо навіть звернення до українського омбудсмена РФ розцінює як шпигунство.



"Після того, як ми повернемо усі українські території, ця цифра буде набагато більша", - сказав Лубінець.



Водночас, він уточнив, що наразі перемовини щодо звільнення цивільних бранців Кремля тривають.



"Комунікація є. Це те, що я можу зараз публічно сказати", - додав омбудсмен.



За його словами, ця комунікації відбувається різними каналами.



Зокрема, комунікація з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою відбувається у щоденному режимі через співробітників офісів омбудсменів.



Українці в російському полоні - деталі



Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок, близько 140 з них - цивільні.



Раніше уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець неодноразово заявляв, що Росія затягує процес звільнення цивільних бранців Кремля.



Представники приватної військової компанії "Вагнер" формують свій власний обмінний фонд. Вагнерівці захоплюють у полон та утримують військовополонених самостійно, не етапують у колонії на окуповані території України або до Росії.

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