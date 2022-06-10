У Луцьку відбудеться благодійний концерт духовної музики: зібрані кошти передадуть на авто для ЗСУ
Сьогодні, 20:34
Архієрейський хор “ОРАНТА” та Волинська єпархія Православної Церкви України запрошують на благодійний концерт духовної музики “Попри війну. Віра. Надія. Весна”.
Про це повідомляють організатори заходу.
У програмі прозвучать твори українських композиторів Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Михайла Вербицького, Миколи Леонтовича, Анатолія Авдієвського, Ганни Гаврилець, а також твір латвійського композитора Ріхарда Дюбри, який на початку повномасштабного вторгнення російських загарбників створив його як духовну підтримку українському народові.
Диригент — заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк.
Концерт відбудеться за участю театру “Гармидер”.
Поетичне оформлення — Ольга Ольхова.
Кошти, зібрані під час концерту, будуть передані для купівлі авто на ЗСУ.
Захід відбудеться 12 травня о 19.00 на території подвір'я Собору Святої Трійці (вул. Градний узвіз, 1).
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Про це повідомляють організатори заходу.
У програмі прозвучать твори українських композиторів Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Михайла Вербицького, Миколи Леонтовича, Анатолія Авдієвського, Ганни Гаврилець, а також твір латвійського композитора Ріхарда Дюбри, який на початку повномасштабного вторгнення російських загарбників створив його як духовну підтримку українському народові.
Диригент — заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк.
Концерт відбудеться за участю театру “Гармидер”.
Поетичне оформлення — Ольга Ольхова.
Кошти, зібрані під час концерту, будуть передані для купівлі авто на ЗСУ.
Захід відбудеться 12 травня о 19.00 на території подвір'я Собору Святої Трійці (вул. Градний узвіз, 1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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