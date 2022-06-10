У Луцьку відбудеться благодійний концерт духовної музики: зібрані кошти передадуть на авто для ЗСУ





Про це повідомляють організатори заходу.



У програмі прозвучать твори українських композиторів Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Михайла Вербицького, Миколи Леонтовича, Анатолія Авдієвського, Ганни Гаврилець, а також твір латвійського композитора Ріхарда Дюбри, який на початку повномасштабного вторгнення російських загарбників створив його як духовну підтримку українському народові.



Диригент — заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк.



Концерт відбудеться за участю театру “Гармидер”.



Поетичне оформлення — Ольга Ольхова.



Кошти, зібрані під час концерту, будуть передані для купівлі авто на ЗСУ.



Захід відбудеться 12 травня о 19.00 на території подвір'я Собору Святої Трійці (вул. Градний узвіз, 1).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Архієрейський хор “ОРАНТА” та Волинська єпархія Православної Церкви України запрошують на благодійний концерт духовної музики “Попри війну. Віра. Надія. Весна”.Про це повідомляють організатори заходу.У програмі прозвучать твори українських композиторів Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Михайла Вербицького, Миколи Леонтовича, Анатолія Авдієвського, Ганни Гаврилець, а також твір латвійського композитора Ріхарда Дюбри, який на початку повномасштабного вторгнення російських загарбників створив його як духовну підтримку українському народові.Диригент — заслужений діяч мистецтв УкраїниКонцерт відбудеться за участю театру “Гармидер”.Поетичне оформлення —Кошти, зібрані під час концерту, будуть передані для купівлі авто на ЗСУ.Захід відбудеться 12 травня о 19.00 на території подвір'я Собору Святої Трійці (вул. Градний узвіз, 1).

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