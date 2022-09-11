У Києві – вибухи: ППО збила безпілотник, але його уламки спричинили пожежу

У Києві – вибухи: ППО збила безпілотник, але його уламки спричинили пожежу
Увечері 4 травня в столиці пролунали звуки вибухів. Місцева влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони, а згодом — про пожежу в Солом’янському районі Києва.

Вибухи в Києві було чутно близько 20:15.

За кілька хвилин Київська міська військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО.

Згодом в КМВА розповіли, що над Києвом під час тривоги був зафіксований безпілотний літальний апарат. Сили ППО його збили.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу в Солом’янському районі столиці. За його словами, туди, ймовірно, потрапили уламки збитого безпілотника. Всі служби прямують на місце.

Згодом КМВА та мер Кличко уточнили, що пожежа виникла в 4-поверховій нежитловій будівлі.

Станом на 21 годину пожежу в Соломʼянському районі локалізували, повідомив Кличко. Унаслідок падіння уламків БПЛА зруйновані конструкції будівлі на площі 150 м², інформація щодо потерпілих уточнюється, повідомив Кличко.

Також стало відомо про загоряння на невеликій площі території в Печерському районі унаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені, потерпілих немає.

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Теги: безпілотник, пожежа, тривога, вибухи
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