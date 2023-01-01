Українці і росіяни побилися на парламентському саміті в Туреччині





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Так, під час виступу депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої члени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.



Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, зав'язалася бійка. Головуючий на Асамблеї спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп втрутився і закликав учасників засідання до спокою.



Пізніше вже в кулуарах заходу між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Відео цієї події опублікував народний депутат України Олександр Мариковський.



Як видно на цих кадрах, один з російських делегатів (депутат Держдуми Валерій Ставицький) вихопив у нардепа український прапор і намагався його забрати в невідомому напрямку. Маріковський тут же кинувся відбивати прапор, попутно намагаючись вдарити по обличчю росіянина. Рознімати делегатів довелося співробітникам охорони турецького парламенту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Анкарі сталася бійка між членами української та російської делегацій на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС).Про це повідомляє турецьке інформагентство "Анадолу".Так, під час виступу депутата Держдумичлени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, зав'язалася бійка. Головуючий на Асамблеї спікер парламенту Туреччинивтрутився і закликав учасників засідання до спокою.Пізніше вже в кулуарах заходу між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Відео цієї події опублікував народний депутат УкраїниЯк видно на цих кадрах, один з російських делегатів (депутат Держдуми) вихопив у нардепа український прапор і намагався його забрати в невідомому напрямку. Маріковський тут же кинувся відбивати прапор, попутно намагаючись вдарити по обличчю росіянина. Рознімати делегатів довелося співробітникам охорони турецького парламенту.

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