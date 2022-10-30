Над Києвом збили «Байрактар», над яким втратили керування





Про це



Інформують, що 4 травня близько 20 години у Київської області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.



"Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!



Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються", – йдеться у повідомленні.



У Повітряних силах Збройних сил України припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника.



Причини події встановлюються.



Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.



Нагадаємо, ввечері 4 травня повітряну тривогу оголосили у Київській області та в Києві, у столиці активно працювали засоби ППО – і в результаті збили безпілотник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер ввечері над Києвом захисники збили український безпілотник турецького виробництва "Bayraktar", оскільки він був некерований і міг завдати шкоди.Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.Інформують, що 4 травня близько 20 години у Київської області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2."Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються", – йдеться у повідомленні.У Повітряних силах Збройних сил України припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника.Причини події встановлюються.Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.Нагадаємо, ввечері 4 травня повітряну тривогу оголосили у Київській області та в Києві,– і в результаті збили безпілотник.

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