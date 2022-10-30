Над Києвом збили «Байрактар», над яким втратили керування
04 травень, 23:19
У четвер ввечері над Києвом захисники збили український безпілотник турецького виробництва "Bayraktar", оскільки він був некерований і міг завдати шкоди.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Інформують, що 4 травня близько 20 години у Київської області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.
"Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!
Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються", – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах Збройних сил України припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника.
Причини події встановлюються.
Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 4 травня повітряну тривогу оголосили у Київській області та в Києві, у столиці активно працювали засоби ППО – і в результаті збили безпілотник.
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Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Інформують, що 4 травня близько 20 години у Київської області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.
"Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!
Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються", – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах Збройних сил України припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника.
Причини події встановлюються.
Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 4 травня повітряну тривогу оголосили у Київській області та в Києві, у столиці активно працювали засоби ППО – і в результаті збили безпілотник.
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