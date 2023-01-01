Тюльпановий фестиваль і марка з палаючим Кремлем: добрі новини від ВолиньPost за 4 травня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 4 травня.Генеральний директор "Укрпошти"анонсував випуск нової поштової марки після атаки невідомих безпілотників на резиденцію президента держави-агресоркиу Кремлі.При цьому гендиректор державного підприємства нагадав, що марки "Укрпошти" є передвісником гарних подій, натякнувши на випуск знаменитої марки з російським крейсером "Москва" біля острова Зміїний, яка з'явилася напередодні потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ українськими ракетами "Нептун".На ескізі зображено Кремль у вогні, а над ним пролітає безпілотник. Навпроти за полум'ям спостерігає український військовий у характерній позі.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 становлять:- особового складу 192590 (+650);- танків ‒ 3707 (+5) одиниць;- бойових броньованих машин ‒ 7216 (+17);- артилерійських систем – 2962 (+16);- РСЗВ – 547 (+3);- засоби ППО ‒ 304 (+4);- літаків – 308;- гелікоптерів – 294;- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18);- крилаті ракети ‒ 947;- кораблі /катери ‒ 18;- автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21);- спеціальна техніка ‒ 370 (+7).Президент, який перебуває у Нідерландах з офіційним візитом, під час свого виступу у Гаазі заявив, що впевнений у перемозі України у цій війні.Після перемоги світ зможе побачити на лаві підсудних російського президента Володимира Путіна, переконаний глава держави."Єдиний російський злочин призвів до усіх інших - це злочин агресії. Це первинний злочин, початок зла. Повинна бути відповідальність за цей злочин. Цього можна домогтися лише завдяки трибуналу", - вважає Зеленський.У Володимирі на території ліцею імені Олександра Цинкаловського проводять археологічні розкопки. На цій території планують збудувати укриття для учнів ліцею.Розкопки у Володимирі розпочалися наприкінці березня 2023 року. Їх ініціював ліцей імені Олександра Цинкаловського, бо на цій території планують збудувати укриття для учнів навчального закладу, — каже його директорЗ його слів, ліцей – це єдиний навчальний заклад у Володимирі, який не має спеціально обладнаного сховища. Нині 700 учнів ліцею навчаються в чотирьох різних навчальних закладах міста.Олександр Романюк говорить, що на місці, де зараз тривають розкопки, до 1 вересня планують збудувати сучасне укриття на 490 сидячих місць, а далі – звести новий навчальний корпус на три поверхи. На будівництво сховища із бюджету Володимирської міськради виділили 30 мільйонів гривень, — розповів директор ліцею. Каже: розкопки теж профінансувала громада, на це витратили два з половиною мільйони гривень.Архієрейський хор “ОРАНТА” та Волинська єпархія Православної Церкви України запрошують на благодійний концерт духовної музики “Попри війну. Віра. Надія. Весна”.Про це повідомляють організатори заходу.У програмі прозвучать твори українських композиторів Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Михайла Вербицького, Миколи Леонтовича, Анатолія Авдієвського, Ганни Гаврилець, а також твір латвійського композитора Ріхарда Дюбри, який на початку повномасштабного вторгнення російських загарбників створив його як духовну підтримку українському народові.Диригент — заслужений діяч мистецтв України. Концерт відбудеться за участю театру “Гармидер”. Поетичне оформлення —Кошти, зібрані під час концерту, будуть передані для купівлі авто на ЗСУ.Захід відбудеться 12 травня о 19.00 на території подвір'я Собору Святої Трійці (вул. Градний узвіз, 1).На Волині уже вшосте стартувала «Волинська Голландія». Цьогоріч фестиваль тюльпанів розпочався 4 травня. Дивіться, як це було, натиснувши на посилання вище.